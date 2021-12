El siguiente es un breve recuento de los eventos ocurridos en el 2021 en la música.

Bruce Springsteen, Bob Dylan, Neil Young, Shakira, Stevie Nicks, Tina Turner, Paul Simon, los Red Hot Chili Peppers, Chrissie Hynde de The Pretenders, Debbie Harry de Blondie, Mick Fleetwood, y Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac son algunos nombres que durante este 2021 hicieron titulares con las ventas de su obra musical para asegurar un patrimonio seguro en las turbulentas aguas en la que los músicos navegan. Golpeados por la pandemia y la falta de conciertos y música en vivo, estos artistas se unieron a la tendencia de vender los derechos de sus catálogos musicales a fondos de inversión como Hipgnosis o algunas de las grandes disqueras.

Los problemas en la cadena de suministro se han sentido en todo el mundo y también han afectado a la industria discográfica. Esto ha provocado retrasos en la producción de discos de vinilo. Una falta de materia prima para la elaboración de los discos y las sobresaturadas plantas de producción han hecho que algunos los artistas independientes cuestionen la viabilidad de producir un disco. Las ventas de vinilo siguen creciendo y ya superan a los anticuados discos compactos.

Aunque no fueron cubiertos en este espacio, la saga de Britney Spears por obtener la libertad de su conservatorio y la campaña de Taylor Swift para recuperar control de sus grabaciones son dos grandes historias sobre artistas contemporáneas tomando control de su propia narrativa y su obra. Swift ha demostrado ser una compositora que ha madurado y con una visión única para construir canciones memorables y a la vez desgarradoras.

Despedimos a Charlie Watts de los Rolling Stones, a los robots de Daft Punk, al rapero DMX, Michael Nesmith de The Monkees, Sophie, Stephen Sondheim, Mary Wilson, Phil Spector, Lee “Scratch” Perry, Wanda Young de The Marvelettes, Dusty Hill de ZZ Top, Joey Jordison de Slipknot, Eulalio “Sax” Cervantes de Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio, Chick Corea, Larry Harlow, Gerry Mardsen de Gerry and The Pacemakers, Robbie Shakespeare de Sly & Robbie, entre muchos otros.

La miniserie documental dirigida por Peter Jackson sobre The Beatles, Get Back, The Velvet Underground de Todd Haynes y Summer of Soul de Ahmir ‘Questlove’ Thompson fueron algunos de los documentales de música más hablados en el año. Get Back ha generado nuevas conversaciones alrededor de la música de The Beatles y revivió nuestra eterna fascinación por el grupo.

En su primer documental Todd Haynes reconstruye la extraña escena en la que se gestó The Velvet Underground en medio de la extravagancia de la Fábrica de Andy Warhol y la escena del arte contemporáneo de Nueva York a mediados de la década de 1960.

Summer of Soul ha sido reconocido en varios festivales de cine. El documental dirigido por Ahmir ‘Questlove’ Thompson de The Roots realiza una clase magistral sobre música afroamericana del Siglo XX. Un documental imprescindible para los amantes de la música.

Dave Grohl —recién ingresado al Salón de la Fama del Rock como líder de Foo Fighters—, Bobbie Gillespie de Primal Scream, Rickie Lee Jones, Steven Van Zandt y Gina Schock de The Go-Go’s fueron algunos de los músicos que editaron sus libros de memorias, mostrando una extensión creativa hacia lo literario.

A continuación, compartimos una selección de 20 discos para recordar el 2021.

20 discos para recordar el 2021

Courtney Barnett — Things Take Time, Take Time Rostam — Changephobia Twin Shadow — Twin Shadow Pharoah Sanders & Floating Points — Promises Gran Sur — El Otro Lado Alison Krauss & Robert Plant— Raise the Roof Lorde — Solar Power Neil Young & Crazy Horse —Barn Taylor Swift — Red (Taylor’s Version) Damon & Naomi — A Sky Record Lake Street Dive — Obviously Mogwai — As the Love Continues Soulsavers & Dave Gahan — Imposter Low — Hey What Halsey — If I Can’t Have Love, I Want Power Parcels — Day/Night Snail Mail — Valentine St. Vincent — Daddy’s Home Instituto Mexicano del Sonido — Distrito Federal Jonathan Richman — Want to visit my inner house?

5 reediciones del 2021

- The Beatles — Let It Be (Super Deluxe) - Bruce Springsteen & The E Street Band — The No Nukes Concert - The Rolling Stones — Tattoo You - The Replacements — Sorry Ma, forgot to take out the trash - Violent Femmes — Why do Birds Sing (30th anniversary edition)

El Mixtape se tomará un descanso de dos semanas.

