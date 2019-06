Apenas empieza la delegación mexicana en Washington a palpar el celo electorero detrás de la renovada campaña de Donald Trump contra la migración centroamericana, sobre todo contra México, su viejo cliente.

Ayer, en la “morningera”, que la prensa pidió fuera la última, el canciller Marcelo Ebrard ratificó la política migratoria de México y explicó que ha expulsado a más de 80,000 centroamericanos. Sabe que no bastará.

Y la titular de Economía, Graciela Márquez Colín, puso todas las opciones de México sobre la mesa. Hasta habló de la más radical: replicar con un carrusel de aranceles mexicanos a productos estadounidenses. Si se llegara a ese extremo, sólo diríamos ¡alerta, va a temblar!

¿Sacrifican eficiencia por austeridad?

En las lides de la administración pública, a veces, la curva de aprendizaje suele ser muy difícil, hasta para aquellos con reconocido prestigio y conocimientos, lo cual ha sido probado una y otra vez, a veces hasta en el Poder Legislativo.

Hace algunos años, un especialista en lides económicas tuvo que dirigir el proceso del presupuesto en las comisiones del Congreso. Se hizo bolas y sólo el auxilio de una legisladora permitió que se procesara ordenadamente el presupuesto de ese año.

Beatriz Paredes, hoy senadora, fue quien salvó del ridículo a un opositor, y al Congreso de incumplir tareas. Es igual en el Poder Ejecutivo. Si prescinden a rajatabla del expertise, averiguarán que es poco inteligente sacrificar la eficiencia por la austeridad republicana.

CDMX: las modas del círculo rojo

Para la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, resultó una provocación la marcha de taxistas, a pesar de la narrativa morenista que es su derecho. Están hechos bolas para reglamentar el funcionamiento de las apps para taxis.

A riesgo de indignar a quienes han elevado a los altares las apps para taxis, uno, por racionalidad debe coincidir con los taxistas tradicionales. Hay muchos vicios en ese servicio, pero en este caso son tratados inequitativamente.

Ni los operadores de las apps ni sus vehículos y conductores cumplen con los requisitos a que se obliga a los taxistas tradicionales. Más como en gobierno de CDMX hay tanto hípster, no quieren ofender al círculo rojo, endiosado con las apps.

NOTAS EN REMOLINO

No pueden hablar en serio quienes le proponen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que juegue la carta china en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump. Nadie puede predecir la reacción ante una provocación geopolítica de esas dimensiones... No gustaron los cambios hechos en la Fiscalía General de la República. Si se quiere que Alejandro Gertz Manero dé resultados, lo menos que pueden hacer es dejarlo escoger a gente de su confianza. El tiempo probará si tuvo razón... Anthony Wayne, embajador en México durante varios años, dijo en Washington que la realidad es que México necesitará varios años para lograr contener la migración centroamericana... Por lo visto el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, y la comisión toda, son personas non gratas en Palacio Nacional. Por primera vez en 29 años, su informe lo entregarán en Bucareli... Ah, la SEP. Buena la decisión de los uniformes escolares, pero ¿qué necesidad de darle sesgo ideológico con eso de “uniforme neutro”? Ah, las obsesiones ideológicas... Después de que, en sus propias palabras, los cachanillas “le dieron chanza” a los panistas durante 30 años, se hartaron, y, haiga sido como haiga sido, le entregaron a Morena la gubernatura de Baja California...