Limón yucateco atrae inversiones por más de 1,000 millones de pesos de privados

En los últimos tres años, la empresa Citrus Patrimonial ha concentrado inversiones por más de 1,000 millones de pesos en el sur de Yucatán, destinados al cultivo de limón bajo un esquema de certificados de plantación, el proyecto ya suma más de 4,200 inversionistas, de los cuales el 95% son mexicanos.

La empresa ha desarrollado 450 hectáreas en los municipios de la zona citrícola del estado, actualmente exporta limón a Estados Unidos y Japón.

El modelo de negocio consiste en la venta de certificados de plantación, una figura que permite a inversionistas adquirir el usufructo de lotes de 1,000 metros cuadrados equivalentes a 30 árboles sin necesidad de poseer tierras ni involucrarse en las labores agrícolas.

"Lo que hicimos fue copiar el modelo de levantamiento de capital a través de fideicomisos que ya funciona en Estados Unidos y Europa desde hace más de 60 años", la empresa cuenta con tres fideicomisos independientes que resguardan la propiedad de la tierra, la recepción de los recursos y el pago de rendimientos, señaló Rodrigo Castilla, directivo de Citrus Patrimonial.

Actualmente, Citrus Patrimonial genera más de 300 empleos directos en la región y ha trabajado con comunidades como Tegucigalpa y Tzucacab, prevé expandir su modelo a otros cítricos como mandarina, toronja y naranja, y proyecta abrir nuevas rutas de exportación hacia Europa una vez que concluya la ampliación del Puerto Progreso, obra que permitirá recibir buques de mayor calado y aumentar la capacidad de envío de fruta desde la península.

Apoyo

El directivo también mencionó que están evaluando incursionar en otros cultivos no cítricos, como el pistache, en alianza con productores de Chihuahua, han recibido propuestas de productores de otros estados interesados en replicar el esquema, pero que han sido selectivos debido a las condiciones de seguridad y viabilidad económica.

El ejemplo de Yucatán podría servir como modelo para otros estados, pero cada región debe resolver primero sus problemas de fondo.