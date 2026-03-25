Comitiva queretana emprende gira en Estados Unidos

Querétaro, Qro. Integrantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado de Querétaro iniciaron una gira en Washington D.C., en Estados Unidos, con el objetivo de impulsar la industria de centros de datos en la entidad, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

Como parte de las actividades, el titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz, se reunieron con integrantes de CloudHQ para dar seguimiento a su instalación en el estado.

También recorrieron el Al Data Center LC4, un centro de datos de gran escala desarrollado y operado por CloudHQ, localizado en Virginia, zona conocida como “Data Center Valley” al concentrar gran parte del tráfico global de internet.

El titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz, se reunieron con integrantes de CloudHQFotos: Prensa Sedesu.

Durante el encuentro con directivos de CloudHQ, también se dio seguimiento al proyecto de inversión de la compañía en Querétaro, que está en proceso de instalar un campus de seis edificios con una inversión de 4,800 millones de dólares.

En el primer día de actividades en Estados Unidos, la comitiva estatal sostuvo una reunión con el director de Desarrollo Económico del condado de Loudoun, en Virginia, Buddy Rizer, para intercambiar mejores prácticas y explorar esquemas de colaboración. En la reunión, hablaron de la industria de los centros de datos que se ha instalado y expandido en la entidad.

Estados Unidos es el principal socio comercial del país y de Querétaro, es el destino de casi 87.1% de las exportaciones queretanas del 2024; además de ser el origen de 34.9% de las importaciones del estado. Ese año, Estados Unidos fue el principal origen de la inversión extranjera directa que captó Querétaro, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.