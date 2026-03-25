CDMX entrega obras en inmediaciones del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

A cuatro días de la reinauguración del Estadio Azteca con el partido México vs. Portugal, el gobierno capitalino desplegará un operativo de seguridad y un plan de movilidad

El gobierno de la Ciudad de México presentó este miércoles un paquete de 10 obras concluidas en los alrededores del Estadio Azteca, como parte de los trabajos de preparación para el Mundial de Fútbol 2026, la inversión total en estas acciones ascendió a 200 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) local.

Las obras entregadas comprenden la rehabilitación del Cetram Huipulco, el puente peatonal que conecta con el Estadio Azteca, con reforzamiento estructural y dos elevadores; el Parque Alegría Tecuiche; el Circuito Azteca con repavimentación de 10 kilómetros e instalación de 472 luminarias; dos puentes vehiculares; dos mercados públicos y de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero.

Durante el evento de presentación de las obras concluidas en el perímetro del estadio que albergará la inauguración del torneo de la FIFA, las autoridades capitalinas señalaron que aún existen trabajos en proceso que serán entregados en las próximas semanas.

Continúa la construcción de un nuevo mercado público en las inmediaciones del CETRAM Huipulco, destinado a reubicar a las personas que ejercían comercio en vía pública en la zona.

“Estimamos que en tan solo tres semanas, un mes cuando mucho, estaremos concluyendo la construcción" dijo el secretario de Obras, Raúl Basulto Lubiano.

El funcionario detalló que, en coordinación con la Secretaría de Vivienda, se lleva a cabo la intervención de una unidad habitacional ubicada junto al Cetram Huipulco.

Continúan los trabajos en Calzada de Tlalpan, donde se sustituyen banquetas y se instala nueva iluminación, señaló la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, también se prevé la inauguración de la ciclovía en los próximos días.

El proyecto de modernización del Tren Ligero, “tren ajolote”, contempla una inversión de más de 1,400 millones de pesos, para duplicar la cantidad de trenes en circulación y reducir los tiempos de traslado, “pronto lo vamos a inaugurar, ya llegaron los trenes y ya está concluyéndose la remodelación de las estaciones”, declaró Brugada Molina.

También se realizan trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro. En los próximos días se presentarán las intervenciones realizadas en el interior del pueblo originario de Santa Úrsula, así como en la colonia Pedregales y en el pueblo de Huipulco.

El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, informó que en su demarcación continúan trabajos de reconstrucción de banquetas en diversas calles, así como la rehabilitación de fachadas en Santa Úrsula,

Apertura

El gobierno capitalino desplegará un operativo de seguridad y movilidad con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo, durante el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor García Nieto, informó que el acceso al estadio será únicamente para personas con boleto, como parte del plan Última Milla que contempla el cierre de vialidades y la suspensión de estacionamientos en la zona, “el Estadio Azteca no va a tener estacionamiento como se acostumbraba y se abarrotaba esta zona”.

Se establecerán cierres viales en Calzada de Tlalpan, Avenida Santa Úrsula, Avenida del Imán y Gran Sur. Como alternativas, se recomienda utilizar Avenida División del Norte, Miguel A. de Quevedo, San Fernando, Insurgentes, Miramontes, Eje 3 Cafetales, Canal Nacional, Aztecas, Universidad y Revolución.

El servicio de transporte público será gratuito desde cinco puntos: Paseo de la Reforma, Polanco, Santa Fe, colonia Roma y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También se habilitará un servicio de Park and Ride desde Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico de Xochimilco y Plaza Carso, donde los asistentes podrán dejar su vehículo y tomar transporte público hacia el estadio.

“Existe la posibilidad de que la gente llegue, deje su automóvil, tome el RTP o el Servicio de Transportes Eléctricos y se conecte directamente al estadio para después continuar a pie”, explicó García Nieto.

El Tren Ligero operará con dos modalidades: un servicio directo de Tasqueña a la estación Huipulco, donde sólo descenderán aficionados con boleto, y un servicio ordinario que llegará hasta Xochimilco. La estación Estadio Azteca no permitirá el descenso de pasajeros a partir de las 15:00 horas.

En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 10,835 elementos, apoyados por 472 vehículos oficiales, 247 motocicletas, 16 grúas, cuatro ambulancias y un helicóptero. A esta cifra se suman 2,021 efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea. El operativo comenzará desde el viernes 27 de marzo y cubrirá también el Aeropuerto Internacional, hoteles oficiales, centros de entrenamiento y el Zócalo capitalino, donde se instalarán pantallas para la transmisión del encuentro con un despliegue adicional de 2,855 elementos.