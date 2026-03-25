Los 4 colosos de red fija cierran un ciclo de 12,000 millones de dólares en Capex, a pesar del crítico 2025

Izzi, Megacable, Telmex y Totalplay cerraron en 2025 un año histórico para la industria de las telecomunicaciones fijas en México. En mediciones por inversión, ampliación de red, colocación de suscripciones o por crecimiento de usuarios únicos, esas cuatro compañías marcaron varios hitos en 2025 a nivel de industria y entre ellas mismas como competidores directos, en un año en que la economía del país creció 0.8%, incumpliendo, incluso, con las proyecciones más conservadoras.

Por un lado, el conjunto de estas cuatro compañías cerró el ejercicio de 2025 con la marca de 25.19 millones de usuarios únicos atendidos, que luego se convirtieron en 54.27 millones de unidades generadoras de ingresos (UGI); es decir, en suscripciones de Internet, video o voz fijas y con el agregado también de algunos servicios extras como la voz móvil que fortalecen sus paquetes de productos.

Todos estos datos son relevantes para México, pues en criterios de consumo cada uno de esos accesos fijos se traduce como un hogar atendido, por lo que cada uno de esos 54 millones de suscripciones se podría multiplicar hasta por tres personas conectadas en el país sólo por cuatro marcas, y con lo que entonces la mancha de cobertura de los servicios de Izzi Telecom, Megacable, Telmex y Totalplay estaría llegando a unos 40 millones de hogares y más de 130 millones de mexicanos.

En estos mismos parámetros, el 2025 también fue el año en que la tríada Izzi-Megacable-Totalplay superó a Telmex en el volumen de usuarios únicos: 13.01 millones de ellos al finalizar el año, contra los 12.1 millones de Teléfonos de México en el mismo ejercicio.

En 2025 también quedó registrado que Megacable se convirtió en la segunda compañía del negocio fijo por volumen de usuarios; que Izzi fue la marca que menos dejó de invertir con respecto a su propio nivel de Capex y que, todavía en números preliminares, Totalplay consiguió el ARPU más elevado del segmento.

Pero más allá de esa radiografía que importa directamente a los directorios de esas cuatro compañías, la relevancia de Izzi, Megacable, Telmex y Totalplay para el consumidor está en su esfuerzo de haber invertido 2,157.41 millones de dólares en el peor año para el PIB de México desde el año 2020.

El año 2025 también fue el cierre del primer lustro de la década, un periodo en que Telmex, Totalplay, Izzi Telecom y Megacable invirtieron un conjunto de 12,424.15 millones de dólares; de 2021 a 2025, y un total de 17,180.90 millones de dólares de 2019 a 2025, en cifras ajustadas y en los mismos años que una nueva fuerza política gobierna la segunda economía de América Latina.

Este volumen de inversión, que en cifras comunes equivale al 155% de toda la inversión extranjera directa que Paraguay recibió en 2025, ocurrió en un periodo en que estas cuatro compañías y todo el sector de telecomunicaciones de México padecieron la extinción del regulador sectorial y que tuvieron que volver a confiar en un nuevo marco legal para su industria que aporta el 4% del PIB nacional.

El Capex o inversión de las cuatro compañías para 2025 quedó un 19.56% por debajo del resultado para 2024, pero el descenso también pudo obedecer a los propios planes de inversión de las mismas empresas, algunos ya concretados para expansión y otros para el mantenimiento de red, pues a pesar del bajón, Megacable y Totalplay, a modo de ejemplo, incrementaron en 10.42% y en 10.79%, respectivamente, sus niveles de casas pasadas a través de sus redes de fibra óptica; en tanto que Izzi Telecom hizo un esfuerzo para descender en 6.12% su nivel de inversión, en comparación con el 29.92% que disminuyó Telmex sus propios niveles de inversión en el año.

En sus primeros reportes a Bolsa para el año 2025, las compañías contaron a sus accionistas e inversores que el contexto económico del país ralentiza sus oportunidades de recuperación de recursos invertidos en el despliegue de red. Así, por ejemplo, una de estas cuatro marcas informó que su ARPU, el consumo mensual promedio de sus suscriptores, descendió 1.97% en el año y que fue por motivos del poder adquisitivo de los hogares mexicanos en un 2025 con inflación anual del 3.69 por ciento.

Esto, sumado a la herencia regulatoria sobre el negocio fijo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) debe dar salida, hace predecible que el año 2026 podría no ser tan diferente al 2025.

David Gorra, consultor legal y regulatorio en telecomunicaciones, destacó que por años los operadores fijos han señalado el problema que implica el despliegue de infraestructura en municipios y carreteras, consecuencia directa de la falta de un marco jurídico uniforme que ha dado lugar a prácticas irregulares de algunas autoridades.

En ese contexto señaló que el nuevo marco constitucional contempla la emisión de una ley para homologar trámites y establecer con claridad la competencia de los tres niveles de gobierno para el despliegue de infraestructura.

De esta forma, la CRT tiene en sus manos la oportunidad de poner la “cereza del pastel” a través de la emisión de regulación para el despliegue, reordenamiento y soterramiento de infraestructura, sobre las bases de un andamiaje sólido que permita a los operadores fijos llevar acabo el despliegue de infraestructura en condiciones de certidumbre jurídica, que es la exigencia de histórica.