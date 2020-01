México inició el año 2020 muy atractivo para los inversionistas en los mercados internacionales de deuda.

En menos de una semana, el gobierno mexicano pisó dos diferentes pasarelas y en ambas fue notable el “apetito” por sus bonos de deuda. Todo apunta a que México tiene su debt appeal.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público en menos de ocho días colocó 2,300 millones de dólares y 1,750 millones de euros. Lo que llama la atención son las bajas tasas de interés que logró y la demanda extraordinaria por los bonos.

De los bonos en dólares, la mayor parte la colocó en 3.25%, que es la más baja en la historia para bonos denominados en dólares. De los bonos en euros, la mayor parte del bono se colocó con una tasa de 1.241% y una tasa cupón de 1.125%, la más baja que haya obtenido México en el mercado de euros. Respecto al “apetito” de los inversionistas, la demanda fue extraordinaria, sobre todo en el bono en dólares. Para este caso, la operación tuvo una demanda máxima de 14,700 millones de dólares, más de seis veces el monto colocado, y en ella participaron 350 inversionistas institucionales de todo el mundo. Y para la operación en euros, la demanda fue de 3.8 veces el monto colocado y participaron 352 inversionistas internacionales. Ambas operaciones lo que buscan es reducir el costo financiero de la deuda en dólares y euros.

Por decirlo de otra manera, el gobierno mexicano al intercambiar deuda de mayor plazo y mayor tasa de interés, por bonos de deuda de menor plazo y menores tasas de interés, lo que logra es “suavizar” el perfil de vencimientos del portafolio de su deuda externa. ¿Qué origina el debt appeal? ¿Por qué la economía mexicana en plena etapa de estancamiento logra atraer tan notablemente el interés de los inversionistas?.

Se lo pregunté al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El responsable de las finanzas públicas lo explica con tres puntos:

1. El gobierno mexicano ha sido consistente en el manejo de su política fiscal y financiera; cerró el año fiscal con una relación deuda/Producto Interno Bruto menor a la que se registró cuando inició esta administración.

2. El gobierno ha sido muy cuidadoso al respetar la autonomía del Banxico y ello ha permitido que la inflación cerrara el 2019 con una tasa inferior a 3 por ciento.

3. La conclusión de la negociación del T-MEC y su inminente ratificación, en un contexto internacional complejo, se registra como un vector de certidumbre entre EU-Canadá y México. La región en general y el peso en particular se vuelven muy atractivos.

Para el secretario de Hacienda, ésos son los puntos fundamentales que explican el extraordinario apetito y las favorables condiciones en tasas, por los bonos de deuda que ha colocado México en dólares y euros.

¡Terrorismo fiscal, no!

La flamante jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo en el Congreso, ante diputados y senadores, que el SAT es una institución que está para atender a la ciudadanía, no para perseguirla. No es su intención que el ciudadano de a pie, el profesionista o los pequeños comerciantes y empresarios nos perciban como enemigos. El SAT no promueve ni promoverá jamás el terrorismo fiscal, dijo. Sin embargo, advirtió que la recaudación en México todavía es muy baja respecto de los países de la OCDE y hay espacio para aumentar la recaudación sin necesidad de hacer una reforma fiscal en este momento.

Para aumentarla se basará en tres puntos: 1. aumentar la eficiencia recaudatoria; 2. bajar la evasión y elusión fiscal, y 3. combatir la corrupción.

Atisbos

LA NOTA. Este jueves o viernes el pleno del Senado de EU podría votar el T-MEC, con lo que evitaría mayores retrasos por el impeachment en contra de Donald Trump. Los cuatro comités que todavía no dictaminan la iniciativa de ley de implementación lo harán este miércoles 15 de enero. El senado estadounidense reacomodó su agenda para lograr la aprobación del acuerdo comercial trilateral. Veremos.