Localizan con vida a segundo trabajador atrapado en mina Santa Fe, en Sinaloa

Autoridades federales confirmaron este martes la localización con vida de un segundo trabajador de los cuatro que quedaron atrapados tras un derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo en la mina de Santa Fe, en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, en Sinaloa.

El Comando Unificado encargado de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate detallaron que el trabajador fue identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, originario de Papasquiaro, Durango.

En un breve comunicado difundido en redes sociales se detalló que se localizó al trabajador a las 13:50 horas de este 7 de abril "tras más de 312 horas de trabajo".

"De inmediato se activaron los protocolos para la extracción segura del trabajador", detallo el Comando Unificado que está conformado por Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el gobierno de Sinaloa.

Cabe recordar que la noche del domingo 29 de marzo se logró rescatar al primero de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe.

El incidente en la mina ocurrió luego del colapso de una presa de jales que provocó la ruptura de una geomembrana de aproximadamente 60 metros de diámetro. Al momento del evento, 25 trabajadores se encontraban en el sitio: 21 lograron salir por sus propios medios sin lesiones, mientras que cuatro quedaron atrapados a profundidades de entre 100 y 300 metros.