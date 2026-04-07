Irán anuncia dos semanas de un paso seguro por el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán ha presentado su decisión de que "si cesan los ataques contra Irán" sus "poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas" en la región, como una "respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif", quien ha solicitado a Trump la extensión por dos semanas de su ultimátum y a Teherán la reapertura del estrecho de Ormuz por el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, Teherán ha justificado este anuncio alegando haber tomado en consideración "la solicitud de Estados Unidos de entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos", así como al calor del anuncio del inquilino de la Casa Blanca sobre "la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones", algo que Trump ha hecho esta madrugada en el mismo anuncio de su nueva moratoria.

Segundos después de la publicación del referido comunicado, la agencia de noticias Fars ha divulgado otro documento, esta vez emitido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que ha precisado que "la finalización de las negociaciones" tendrá lugar en Islamabad, capital de Pakistán.

"A la luz de la ventaja de Irán en el campo de batalla y la incapacidad del enemigo de llevar a cabo sus amenazas, pese a sus afirmaciones, y la aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se ha decidido que la finalización de las negociaciones tendría lugar en Islamabad", avanza el texto, que agrega que "en un plazo máximo de 15 días, la victoria de Irán quedará también consolidada en las negociaciones políticas".

En este sentido, cabe señalar que en la madrugada de este martes Pakistán ha llamado a Washington y Teherán a "continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo" en su capital el próximo viernes 10 de abril, mostrando su esperanza en que estas "Conversaciones de Islamabad" logren "una paz duradera".

En el citado manifiesto de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha hecho referencia al plan de diez puntos enviado a Estados Unidos, a través de Pakistán, en el cual, según ha precisado, se contemplan aspectos "fundamentales" como el paso "controlado" por el estrecho de Ormuz o la "necesidad" de "poner fin a la guerra contra todos los componentes del eje de la resistencia", conformado por Irán, el partido-milicia chií libanés Hezbolá, milicias iraquíes chiíes, varios grupos armados palestinos y los rebeldes hutíes de Yemen.

A su vez, el citado decálogo de puntos pone el foco en la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses "de todas las bases y lugares de despliegue de la región", el establecimiento de un "protocolo de paso seguro" en el estrecho de Ormuz que "garantice el dominio iraní de conformidad con el protocolo acordado", la indemnización "íntegra" a Irán de acuerdo con las evaluaciones o el levantamiento de "todas las sanciones primarias y secundarias".

La aprobación de los mismos, según ha reivindicado la autoridad iraní, deberá efectuarse en una "resolución vinculante del Consejo de Seguridad". Todo ello, ha argüido, en aras de convertirlo en una "obligación internacional", después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva contra Irán --donde han perdido la vida más de 2,000 personas, según las últimas cifras confirmadas por las autoridades iraníes-- el pasado 28 de febrero, menos de 24 horas después de la última ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que también centró las conversaciones de junio de 2025 igualmente interrumpidas por ataques de Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Será sobre este plan de diez puntos, según Teherán, que se llevarán a cabo las negociaciones en Islamabad con la parte estadounidense "durante un periodo de dos semanas". No obstante, el Consejo Supremo ha asegurado que "en el momento en que el enemigo cometa el más mínimo error" las autoridades iraníes responderán "con toda la fuerza".