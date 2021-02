A pesar de la liberación predecible de la demanda reprimida de bienes de consumo duraderos, los servicios cara a cara muestran una clara evidencia de cicatrices persistentes. En consecuencia, dado que podría ser que la recuperación para los bienes duraderos se termine pronto, es poco probable que incluso una vacunación rápida acorte el difícil momento que se avecina para la economía estadounidense pospandémica.

NEW HAVEN - Cuando la segunda inyección de la vacuna entró en mi brazo, casi pude saborear la gratificación instantánea de los deseos diferidos. Habiendo prescindido durante casi un año, era hora de darse un capricho.

Si bien tuve la suerte, en realidad, la edad suficiente para ser incluido en la primera ola de vacunas, el resto de los Estados Unidos está a punto de seguirlo.

La posibilidad de que una distribución más amplia de vacunas conduzca a una "inmunidad colectiva" para fines de 2021 ya no es imaginativa. Y con el fin de la pesadilla del Covid-19, dice el argumento ampliamente descontado en los mercados financieros, los consumidores estadounidenses que han estado privados de dinero por mucho tiempo pueden finalmente relajarse y disfrutar de la gloriosa recuperación en forma de “V”.

En Economía el concepto de demanda reprimida está bien estudiado. Si bien normalmente se aplica al consumo de bienes duraderos (automóviles, muebles, electrodomésticos y similares), también se ha utilizado para describir la actividad de construcción residencial y la inversión empresarial en plantas y equipos.

La idea se basa en una premisa básica de los modelos dinámicos de demanda conocida como efecto de "ajuste de existencias": un desarrollo inesperado que provoca un aplazamiento del gasto en artículos de larga duración con una vida útil finita no mitiga la obsolescencia (física o tecnológica) y la necesidad asociada de reemplazo. De ello se desprende que una vez que finaliza el referido aplazamiento, un aumento de la demanda de reemplazo pospuesta o reprimida puede provocar la recuperación económica.

Por lo general, cuanto mayor es el impacto y el aplazamiento asociado de la demanda de reemplazo, más fuerte es el rebote. Les digo a mis alumnos que se imaginen una banda elástica grande: cuanto más la tiras, mayor es la reacción en sentido inverso cuando la sueltas. Esto funciona bien para explicar el impacto temporal de lo que los economistas llaman choques exógenos como desastres naturales, huelgas, trastornos políticos y guerras. Funciona peor para los impactos que pueden provocar cicatrices económicas duraderas, como crisis financieras y, sí, pandemias.

Las tendencias recientes en el gasto de los consumidores estadounidenses sugieren que las fuerzas naturales de la demanda reprimida pueden desgastarse en gran medida. Durante los últimos ocho meses de 2020, el repunte del consumo de bienes duraderos posterior al periodo en condiciones de restricción fue 39% mayor que lo que se perdió durante el bloqueo en marzo y abril. Como resultado, el consumo de bienes duraderos aumentó al 8.25% del PIB en la segunda mitad de 2020, la proporción más alta desde principios de 2007 y muy por encima del 7.1% promedio durante el período 2008-2019. Probablemente haya más por venir.

Inmediatamente después de otro tramo de cheques de ayuda federal emitidos en diciembre (600 dólares por beneficiario elegible), el aumento del 5.3% en las ventas minoristas reportado para enero, dominado por ganancias descomunales para artículos duraderos como electrónicos, electrodomésticos y muebles, proporciona más evidencia de euforia del consumidor. Y con una ronda aún mayor de cheques de 1,400 dólares a la vista, en caso de que se concrete el "Plan de Rescate Estadounidense" del presidente Joe Biden, parece probable un impulso adicional de los bienes de consumo duraderos.

En ese punto, sin embargo, la demanda reprimida debería agotarse. Esto es aún más evidente cuando se evalúa el extraordinario poder del reciente aumento de los bienes de consumo duraderos en relación con los ciclos de demanda acumulados en el pasado.

Desde principios de la década de 1990, la recuperación del consumo personal ha sido relativamente moderada. Pero en las siete expansiones cíclicas desde mediados de la década de 1950 hasta principios de la de 1980, la liberación de la demanda reprimida impulsó la participación de los bienes de consumo duraderos en el PIB en 0.6 puntos porcentuales, en promedio, en los cuatro trimestres posteriores a los mínimos del ciclo económico.

Desde esta perspectiva, el reciente aumento de la participación de los bienes de consumo duraderos en el PIB de 1.35 puntos porcentuales desde el mínimo del 6.9% registrado en el primer trimestre de 2020 es aún más extraordinario. Con más del doble de la norma cíclica anterior, es tanto más insostenible.

Al mismo tiempo, la poderosa liberación de la demanda reprimida, ayudada por un apoyo sin precedentes de las políticas fiscales y monetarias, está enmascarando una corriente subterránea persistente de nerviosismo de los consumidores que probablemente perdurará mucho después de que se vacune a la mayor parte de la población estadounidense.

La llamada larga sombra de las principales pandemias anteriores ofrece un amplio precedente histórico para este escenario. También lo hacen los datos recientes que muestran signos de cicatrización en el sector de servicios, especialmente en actividades que requieren contacto cara a cara, como viajes, ocio y entretenimiento.

Vacunas o no, las interacciones cara a cara están en desacuerdo con una conciencia ahora profundamente arraigada de los riesgos para la salud personal que probablemente influirán en el comportamiento del consumidor en los próximos años. Eso es lo que muestran los números.

A diferencia del poderoso repunte del gasto de los consumidores en bienes duraderos, el repunte de los servicios posterior al bloqueo de mayo a diciembre de 2020 recuperó solo el 63% de lo que se perdió durante marzo y abril. Como era de esperar, los servicios, que representan un poco más del 60% del consumo total de los Estados Unidos, se están frenando principalmente en actividades presenciales como transporte (viajes), recreación (ocio) y cenas en restaurantes. En conjunto, estas tres categorías de gasto, que representaron el 61% de la caída inducida por el bloqueo en el total de servicios al consumidor, permanecen 25% por debajo de su pico en el cuarto trimestre de 2019.

Esta misma vacilación en la demanda de servicios al consumidor se refleja en tendencias comparables en el mercado laboral estadounidense. Si bien ha habido un repunte significativo de la contratación desde que se levantaron los cierres en la primavera pasada, el total de empleos no agrícolas permanece 9.9 millones por debajo del pico de febrero de 2020.

Una vez más, la razón no es sorprendente. El 83% de ese déficit se ha concentrado en servicios privados presenciales como transporte, ocio y hospitalidad, alojamiento, servicios de alimentación, comercio minorista, películas cinematográficas y grabaciones de sonido y educación no pública.

Una nueva investigación apunta a más de lo mismo: es probable que los vientos en contra en los servicios posteriores al Covid-19 sean una característica perdurable del mercado laboral de Estados Unidos. Por lo tanto, a pesar de la liberación predecible de la demanda reprimida de bienes de consumo duraderos, los servicios presenciales muestran una clara evidencia, tanto en términos de demanda como de empleo, de cicatrices permanentes. En consecuencia, con el retroceso de la demanda reprimida de bienes duraderos acercándose a su punto de agotamiento, es probable que la recuperación de la economía estadounidense posterior a la pandemia no alcance la "velocidad vertiginosa" del desarrollo de la vacuna.

El autor

Stephen S. Roach, miembro de la facultad de la Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley Asia, es el autor de Unbalanced: The Codependency of America and China.

