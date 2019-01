En su primera aparición pública del 2019, Lorenzo Córdova Vianello luce un nuevo look. De barba cerrada, aunque con saco y corbata, se presenta en el auditorio principal de la sede central del Colegio de la Frontera Norte, el pasado viernes 18.

El consejero presidente del INE ofrece una conferencia magistral, al mediodía, que versa sobre los mitos de la historia electoral contemporánea. “El sistema se calló, no se cayó en 1988”, ilustra. De entrada, acota: es falso que se hubiera frustrado —con el tsunami de votos que llevó a AMLO a la Presidencia— un megafraude en la pasada elección presidencial.

Apoyado en cifras y el orgullo de haber sacado adelante la elección más compleja, Córdova Vianello invita a los académicos a revisar la evidencia disponible: el 1 de julio del 2018 sólo 15 de 156,087 casillas aprobadas por el Consejo General del INE y de 908,301 ciudadanos designados como funcionarios en las mesas receptoras de los votos, 97.8% (928,107) acudieron a la cita.

Si el desencanto ciudadano hacia los actores políticos es el rasgo distintivo de estos tiempos —impele el consejero presidente— ¿qué explica esta drástica disminución de la tasa de rechazo para ser funcionario de casilla? “No hay más nada que le haga más daño a la historia que los mitos”, parafrasea. Y en el caso mexicano, sobran ejemplos.

En el 2006 —alude, sin referencias personales— la narrativa de los perdedores esparció la versión de que muchos insaculados para ser funcionarios de casilla no acudieron aquel 2 de julio y sus lugares fueron ocupados por afiliados al SNTE, quienes habrían consumado el fraude fraguado por Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón Hinojosa.

“No dudo que tenga una gran cantidad de poderes y de propiedades”, dice sin mencionar el nombre de la poderosa exlideresa vitalicia del SNTE, “pero no era una factótum que podía hacer cualquier cosa”. No, al menos en esa elección, en la que sólo 60 presidentes de casilla, de 133,000 que se instalaron en todo el país, no se presentaron.

El mito del ejército electoral del magisterio, en cualquier caso, resurge con la solicitud de las Redes Sociales Progresistas como nuevo partido político nacional. La estructuración de las RSP quedó a cargo de Fernando González —esposo de Maricruz Montelongo Gordillo— y Juan Iván Peña Nader, quienes gozan de la absoluta confianza de La Maestra. Ambos tienen la misión de sacar adelante las asambleas en por lo menos 20 entidades, a las que deben acudir al menos 3,000 afiliados. La legislación electoral prohíbe la injerencia de organizaciones gremiales.

El nieto de La Maestra, René Fujiwara Montelongo, será el vocero de la nueva organización. A su lado tendrá a Enrique Paz, excoordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en San Lázaro.

El nuevo partido del magisterio, para los familiares más cercanos de Elba Esther. ¿Y el SNTE? ¿Para Moisés Jiménez, exlíder de la sección XV, de Hidalgo, cuyas aspiraciones por la dirigencia sindical quedaron condicionadas al registro del nuevo partido?

“La Maestra desistió de cualquier afán protagónico”, refieren sus allegados. “Estará en la retaguardia en la función que mejor sabe hacer: la operación política”. Será lideresa moral por partida doble.

EFECTOS SECUNDARIOS

HUMILLANTES. Las dos cartas que el morenovallismo jugó para el interinato en Puebla fueron declarados inelegibles por el Congreso de Puebla que primero en comisiones y después en el Pleno —en sendas sesiones que rayan en la prevaricación— optaron por Guillermo Pacheco Pulido sin tomar en cuenta las opiniones de las ONG y la academia, proclives a un perfil “ciudadano” para garantizar la gobernabilidad en vísperas de las elecciones extraordinarias.

CUIDADOSOS. Claudia Ruiz Massieu autorizó la selección de los candidatos priistas que competirán por las 11 alcaldías de Aguascalientes. Una convocatoria mixta, con elección directa solo en Cosío y Pabellón de Arteaga; mientras que el método de convención de delegados se llevará a cabo en San Francisco de los Romo; Rincón de Romos y Aguascalientes, capital, y una comisión de postulaciones buscará los consensos con los aspirantes en Tepezalá, El Llano, Jesús María, San José de Gracia; Calvillo y Asiento. El proceso inicia dentro de 10 días, con el registro de los precandidatos; el 9 de febrero se emiten los dictámenes correspondientes por comisiones de procesos y el 16 marzo concluirá, con la legitimación de los candidatos.

POLÉMICO. La Asociación Jurídica Jalisciense acudió a la delegación tapatía de la PGR para interponer una denuncia contra Carlos Lomelí Bolaños, a quien acusan de presuntamente violentar disposiciones legales en programas sociales que provienen de recursos públicos y que los utiliza para beneficio de su imagen. El delegado federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco también afronta críticas por su evolución patrimonial. Y es que declaró ingresos por más de 8 millones de pesos al año y 57 inmuebles, de los cuales cuatro son edificios completos. De otros inmuebles como el lujoso edificio de 33 pisos de departamentos bajo el nombre de Lobby 33, en Puerta de Hierro, queda la duda.