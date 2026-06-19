Suecia y Países Bajos disputarán el liderazgo por el grupo F del Mundial 2026

Revitalizada por la propuesta de su DT Graham Potter y el 5-1 en su debut ante Túnez, Suecia desafía a unos Países Bajos heridos tras un empate, en un duelo de élite por el liderazgo del grupo F del Mundial 2026.

Los neerlandeses llegan a Texas con solo un punto, tras haber desperdiciado su ventaja en dos ocasiones contra los "Samuráis Azules" de Japón, y conseguir un 2-2 en su debut.

Por otro lado, Suecia goleó y de paso desencadenó la destitución del seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi. "Es un buen comienzo para nosotros, pero no hay nada más que decir", declaró el seleccionador inglés de los escandinavos, Graham Potter.

"Este fin de semana nos enfrentamos a otro gran equipo, uno de los favoritos de la competición, diría yo, si tenemos en cuenta la calidad de sus jugadores. Así que será un partido difícil", sostuvo Potter.

Los Países Bajos aparecen en el top ten de la élite futbolística mundial, mientras que Suecia se ubica en torno al puesto 35, con un talento reforzado por figuras de la Premier League, la más competitiva del mundo.

Duelo de élite

Contra Japón, ocho de los once titulares neerlandeses eran jugadores de la liga inglesa. En la defensa estuvo el capitán Virgil van Dijk (Liverpool), acompañado en el centro por Jan Paul van Hecke (Tottenham) y apoyado por la izquierda por su ahora compañero de equipo Micky van de Ven. En el arco, Bart Verbruggen (Brighton).

Se espera que esta línea defensiva, a la que se sumaría el lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries, esté frente a Suecia.

La Blagult, por su parte, que ya entrenaba este viernes en el estadio de los Houston Dynamo, debe salir con sus artilleros Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökeres (Arsenal).

"Vamos a jugar contra un delantero que conozco muy bien y otro que ha tenido una temporada excelente. Será un partido difícil, pero cuando llegue el momento, tenemos que estar preparados", declaró van Dijk tras el partido contra Japón.

Duelos aparte

El encuentro traerá, además, duelos aparte: La jerarquía defensiva de Virgil van Dijk, dominante en juego aéreo, lectura y anticipación, frente a Alexander Isak, rápido, efectivo y dispuesto a ganar las espaldas del rival.

En el medio campo, Frenkie de Jong tendrá la tarea de controlar el ritmo del partido, mientras que el sueco Yasin Ayari deberá hacerle perder ese control para avanzar a campo contrario.

En el ataque de la Naranja Mecánica, Cody Gakpo pondrá a trabajar su astucia para romper la estructura cerebral de defensa de Victor Lindelöf.

El planteamiento ofensivo de Potter se lució ante Túnez. El plan "funcionó muy bien", según Isak. "Tenemos cualidades bastante diferentes, lo cual es muy beneficioso para el equipo", afirmó el ariete, quien regresa tras una lesión que casi le cuesta la temporada a nivel de clubes.

"Creo que se complementan muy bien. Aportan cualidades y fortalezas diferentes (...) Individualmente, por supuesto, son jugadores magníficos. Pero juntos, pueden ser muy peligrosos", señaló el inglés Potter.

Los hombres de Ronald Koeman deberán cuidarse de Isak y Gyökeres, autores de un gol cada uno frente a Túnez. Si pierden, tendrían casi un pie fuera de la competencia, mientras que los suecos se apoderarían del liderazgo del grupo y estarían a un paso de los 16avos de final.