SPID: qué es, cómo funciona y cuáles son sus ventajas para las empresas mexicanas

Durante años, empresas mexicanas realizaron operaciones en dólares mediante transferencias internacionales tradicionales, incluso cuando los recursos nunca salían realmente del país. Sin embargo, conforme crecen las operaciones vinculadas al comercio exterior, proveedores internacionales y cadenas globales de suministro, también aumenta la necesidad de mover dólares de manera más ágil, eficiente y con menor fricción operativa.

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) comienza a adquirir mayor relevancia dentro del ecosistema financiero empresarial mexicano. Aunque existe desde hace varios años, todavía hay empresas que desconocen cómo funciona y cuáles pueden ser sus ventajas frente a mecanismos tradicionales de transferencia internacional.

¿Qué es el SPID?

SPID, desarrollado por el Banco de México, es un sistema que permite realizar transferencias electrónicas en dólares entre cuentas bancarias ubicadas en México, sin que los recursos tengan que salir del sistema financiero nacional.

Las empresas pueden enviar y recibir dólares dentro del país de forma electrónica, evitando algunos procesos asociados a transferencias internacionales tradicionales, como intermediarios extranjeros o mayores tiempos de compensación.

El sistema opera en días hábiles y está dirigido principalmente a empresas legalmente constituidas en México que cumplen requisitos regulatorios y de cumplimiento normativo.

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El crecimiento de las operaciones empresariales en dólares

La relevancia del SPID está directamente relacionada con la transformación de muchas empresas mexicanas. Sectores como manufactura, logística, tecnología, fintech, automotriz o comercio exterior mantienen relaciones constantes con clientes y proveedores internacionales.

Lo anterior ha provocado que operar en dólares deje de ser una necesidad exclusiva de los grandes corporativos. Cada vez más empresas medianas requieren pagar servicios internacionales, recibir recursos provenientes del extranjero, administrar flujos en dólares, tener mayor control sobre su exposición cambiaria, ejecutar operaciones financieras con mayor velocidad.

Más allá de transferir dólares: visibilidad y control

Uno de los cambios más importantes en el mercado financiero empresarial no necesariamente está en el movimiento de dinero, sino en la necesidad de tener mayor visibilidad sobre las operaciones.

Hoy, las empresas buscan plataformas que permitan centralizar pagos, monitorear movimientos en tiempo real y reducir procesos manuales relacionados con tesorería y administración financiera. Por ello, algunas instituciones financieras han comenzado a desarrollar soluciones alrededor de SPID, integrándolo dentro de plataformas empresariales más amplias.

A través de productos como la Cuenta Kapital Enlace USD, las empresas pueden operar recursos en dólares dentro de México y realizar transferencias mediante SPID, facilitando la administración de pagos y movimientos en moneda extranjera desde un entorno digital centralizado.

Asimismo, el Servicio Empresarial FX Kapital (MXN/USD) permite a empresas con actividad internacional gestionar operaciones de conversión entre pesos y dólares, integrando procesos cambiarios con herramientas de tesorería y pagos empresariales.

Además, la Cuenta Enlace Kapital conecta operaciones en moneda nacional con procesos financieros relacionados con el ecosistema FX, permitiendo integrar pagos, transferencias y administración financiera dentro de una misma plataforma operativa.

La propuesta de valor ya no se limita únicamente al movimiento de recursos, sino a ofrecer una experiencia financiera más integrada, con mayor trazabilidad, automatización y control operativo.

La tendencia apunta hacia servicios financieros más integrados, digitales y especializados en operaciones empresariales internacionales. En ese proceso, herramientas como el SPID y soluciones empresariales como las desarrolladas por Kapital reflejan cómo la infraestructura financiera mexicana busca adaptarse a empresas que requieren mayor velocidad, flexibilidad y eficiencia en sus operaciones en dólares.