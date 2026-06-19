Personal de Pemex y Sener viajará a Brasil para firmar convenio con Petrobras: Sheinbaum

Un equipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) viajarán la próxima ⁠semana a Brasil para firmar un convenio de colaboración con la petrolera brasileña Petrobras, anunció el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acuerdo entre las dos empresas energéticas de las principales potencias económicas de América Latina lleva meses cocinándose y podría abarcar tanto los yacimientos actuales de la empresa mexicana como nuevas zonas, y extenderse más allá del sector de exploración y producción, según Petrobras.

Petrobras, una firma semi-pública de propiedad mixta y con participación foránea privada, lleva tiempo buscando proyectos en el extranjero para reponer sus reservas de petróleo, una iniciativa que, según ha dicho su directora ejecutiva, también podría incluir eventualmente acuerdos en Venezuela.

Petrobras considera ⁠que la parte mexicana ⁠del Golfo de ⁠México está poco desarrollada, especialmente en aguas ultraprofundas, una especialidad de ⁠la petrolera brasileña.

"Es la próxima semana, va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil ya para firmar el el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y ⁠Pemex", dijo la mandataria, que luego detalló que la delegación viajaba el lunes.