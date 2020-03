Es curiosa la lógica de la Profeco que encabeza Ricardo Sheffield Padilla. Cuando se trata de comercio electrónico, Amazon y Mercado Libre son empresas ejemplares; eBay, no tanto pero tiene potencial, y Alibaba podría compararse con el coronavirus, por poner un villano de moda. Y es curiosa la lógica porque no existe información oficial que la sustente. Es, simplemente, la lógica personal del procurador Sheffield.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica sus juicios con una analogía sobre conejos. “Hay empresas que son conocidas por Profeco como serias, porque responden a nuestras notificaciones, porque respetan las leyes y a las autoridades mexicanas, ese es el caso de Amazon y Mercado Libre, y hay otras empresas (para las) que nos vemos como Dios a los conejos, que no nos toman en consideración, que no responden a nuestras notificaciones, no responden ni un correo electrónico, como es el caso de eBay y de Alibaba”, dijo a Milenio Televisión hace apenas tres meses.

¿En qué se basa Sheffield para decir lo que dice? A través de una solicitud de transparencia, pedí a Profeco copia de los documentos (resoluciones, análisis, oficios o cualquier otro disponible) que sustentan sus afirmaciones sobre Alibaba y eBay. Pedí el soporte documental sobre Amazon y Mercado Libre. Pedí copia de las notificaciones y de los correos electrónicos que supuestamente fueron enviados a estas compañías.

Tras una “búsqueda exhaustiva”, la Profeco no encontró documentación ni en uno ni en otro sentido. Tampoco encontró información sobre correos electrónicos enviados a Alibaba ni a eBay. No respondió sobre la calidad de Amazon y Mercado Libre (aunque sabemos que la Profeco ha investigado prácticas abusivas de estas dos empresas). Lo que Profeco sí encontró fueron dos visitas a las oficinas de eBay los días 4 y 28 de noviembre de 2019, para notificar de un acuerdo de radicación de queja en la Subprocuraduría de Servicios de la Profeco, con el número de expediente PFC.PDF.B.3/003043-2019. Este caso, informó Profeco, “se encuentra en espera de la celebración de la audiencia”. No transparentó más detalles.

¿Y las notificaciones a Alibaba? Cito la respuesta con folio 1031500134519: “Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos (...) identificándose ‘0’ cero notificaciones de quejas tramitadas” contra Alibaba. ¿Y los conejos?

La analogía de los conejos ronda la cabeza de Sheffield con frecuencia. En la mañanera del lunes 24 de febrero, insistió sobre Alibaba: “Ve a México como Dios a los conejos, o sea, no existimos, nos ve chiquitos y orejones, en otras palabras: no nos pelan, ni a la Profeco ni a nadie, no toman en cuenta nuestras leyes, nuestros hábitos de consumo, bueno, ni siquiera los precios los tienen en pesos mexicanos”. Sobre eBay matizó: “hoy día no cumplen”, pero “coordinado con nosotros están haciendo un esfuerzo por llegar a cumplir y a darnos nuestro lugar como consumidores”.

Con esa analogía construye una lógica curiosa que esconde más de lo que trata de explicar. Profeco no tiene obligación de elaborar documentos ad hoc para atender a las solicitudes de transparencia, lo dice el criterio 03/17 del Inai, pero agregó como respuesta a mi solicitud un documento de 19 páginas que no cita acciones, recursos, trámites o gestiones concretas de la Profeco para la defensa de los consumidores, un documento que busca evidenciar supuestos incumplimientos de Alibaba y eBay con construcciones verbales en modo condicional y subjuntivo del tipo: tales prácticas podrían suponer, podrían implicar, pueden significar…

Como cualquier autoridad, Profeco debe hacer únicamente lo que le obliga y le permite la ley (como denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento). Profeco no puede guiarse por creencias y percepciones, sino en evidencia y sobre el marco jurídico. Y actuar en consecuencia. Pero quizá los conejos quieran dictar otra lógica.