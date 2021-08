A partir de hoy martes 10 de agosto, América Móvil podrá ajustar las tarifas que cobra a las empresas que le compiten y que utilizan su infraestructura para ofrecer servicios de banda ancha a los clientes finales, anunció el órgano regulador.

Esta libertad tarifaria fue autorizada al agente preponderante la semana pasada por el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) específicamente en 52 municipios del país.

El presidente del IFT, Adolfo Cuevas asegura que Telmex, Telcel y Telnor no podrán “estrangular” a sus competidores porque se mantienen más de 100 medidas asimétricas.

Sin embargo, estos últimos advierten que la empresa dominante podrá utilizar las tarifas como una barrera para desplazar a sus competidores, tal como lo ha hecho en el pasado.

De hecho, aseguran los operadores que esta decisión reducirá la oferta de servicios de banda ancha fija para, al menos, seis millones de hogares. Hay dos perspectivas radicalmente diferentes sobre la libertad tarifaria. La del IFT y la de los competidores del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones.

El IFT dice que la Libertad tarifaria se basó sólo en la modificación de una de las 100 medidas asimétricas impuestas a América Móvil.

La industria y los expertos aseguran que en realidad no es una modificación, sino la eliminación de una medida asimétrica fundamental.

Se trata, dicen, de la desregulación del operador que controla el 60% del sector de telecomunicaciones.

El IFT -señalan sus detractores- utiliza un sofisma para hacer creer una cosa distinta a la realidad.

La realidad es que el IFT, decidió desregular al preponderante sin demostrar la existencia de competencia efectiva -como lo marca la Ley Federal de Competencia Económica- ni verificar que ha cumplido con sus obligaciones.

El IFT -en voz de su presidente interino, Adolfo Cuevas- dice que realizaron la modificación de una “subespecie” de la desagregación del bucle porque “nos dimos cuenta que hay aspectos de la regulación asimétrica que no están siendo útiles en tanto no son eficaces y no cumplen un propósito valioso para la competencia y solo son una carga para el sector, para Telmex y sus competidores y para el IFT”.

La Canieti advierte que el Servicio de Acceso Indirecto al Bucle (SAIB), es un insumo esencial que permite a los competidores del preponderante, extender la oferta de servicios de banda ancha fija, incrementar las opciones para los usuarios y crear un ambiente más competitivo.

Argumentan que la libertad tarifaria para América Móvil dificultará aún más el uso de la Oferta de Referencia para la Desagregación del Bucle Local (Oreda), donde la empresa preponderante, ha obstaculizado el acceso al SAIB.

Tan sólo en el último año -aseguran-, el 80% de las solicitudes de desagregación fueron rechazadas u objetadas.

Después de siete años, las conexiones de banda ancha fija a través del uso de la Ofertas de Referencia representan menos del 0.039% del total de conexiones activas en el país.

Y no se utilizan por falta de interés, sino porque la autoridad no supervisa a la empresa preponderante, ésta no cumple y además obstaculiza y rechaza las solicitudes.

Por eso es que consideran como un argumento falso del IFT que diga que tuvo poca efectividad, cuando su principal interés debiera ser que las ofertas mayoristas se utilicen.

La presunta poca efectividad de una medida no es razón para relajarla, sino para reforzarla, apuntan.

Tales son los principales argumentos y contraargumentos de autoridades y operadores y expertos.

Es la libertad tarifaria y las dos visiones de las partes involucradas.

Atisbos

REFORMA ELÉCTRICA.- Ayer 9 de agosto, se publicó la primera sentencia contra la reforma a la Ley de Industria Eléctrica que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez resolvió a favor del sector privado.

APP.- Lanzan Adelita Sindelito la nueva aplicación del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Ofrece a la ciudadanía eliminar barreras en la presentación de denuncias, con el apoyo tecnológico de Facebook Messenger.

