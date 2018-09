Prominentes personajes se han pronunciado por la legalización de las drogas, ya no sólo por la de la marihuana, también por la legalización del cultivo y comercialización de amapola y sus derivados, como receta para contener la violencia de las bandas criminales del narcotráfico.

Olvidan que, así como los gánsteres que medraban con la prohibición de bebidas alcohólicas el siglo pasado se diversificaron a al narcotráfico, a las drogas, a la prostitución y el juego, las bandas criminales de México han evolucionado.

Producen drogas artificiales, pastillas tóxicas, fentanilo, venden protección, asaltan camiones y trenes, explotan la prostitución, venden protección y cobran derecho de piso, y roban miles de litros de combustible. Así que no nos ilusionemos, la legalización no acarreará el súbito desplome de la violencia. Es más complicado.

Los “espontáneos” de don Hermenegildo

El equipo financiero el siguiente gobierno de la República ya tiene dificultades para encontrar todos los recursos esperados para cumplir con proyectos y promesas, como para que los “espontáneos” les compliquen la existencia.

Espontáneos como el senador morenita José Luis Pech que reclamó al titular de Hacienda del gobierno actual José Antonio González que no cobrara más impuestos. O el oaxaqueño Benjamín Robles – del aliado PT- que pide que se usen las reservas del Banco de México para los programas de la Cuarta Transformación.

Hay fallas en las coordinaciones de las bancadas de Morena y sus aliadas, notorio descontrol perjudicial. Y todavía no asumen la Presidencia. Por eso decía don Hermenegildo Torres en su clásica clasificación que “los espontáneos” son casi radioactivos.

Las secuelas de la tragedia de Iguala

Hoy, se cumplen cuatro años de la tragedia en Iguala, tragedia que costó la vida de 43 muchachos de primer ingreso de la Normal de Ayotzinapa, asesinados por narcotraficantes con la complicidad de autoridades municipales de Iguala y Cocula.

La subestimación de la tragedia y la maquiavélica manipulación de fuerzas políticas y el gobierno estatal de Guerrero echaron la responsabilidad de la tragedia al gobierno federal. Y se quedó marcado políticamente el sexenio.

La exhaustiva investigación oficial, con todo y las fallas señaladas por la CNDH, logró la captura de un centenar de presuntos culpables. Los intereses políticos han dominado. Y se medra con la esperanza de los padres, porque si no, como dijera alguien del EZLN, “no maten al lobo, porque se acaba el cuento”.

NOTAS EN REMOLINO

Una pena que la retórica todavía prevalezca en algunos discursos del Presidente Electo, porque no ha tenido a bien explicar que el Banco de México no es responsable del manejo financiero de la República. Y se daña la imagen de una institución fundamental… El próximo noviembre vendrá a México el ex Primer Ministro británico Tony Blair, lo invitan a un evento que promueve la participación en los asuntos públicos… ¿Por qué la sorpresa que las empresas propietarias de medios representen intereses? Representan sus intereses, de la misma manera que los hombres del próximo gobierno representan sus intereses políticos … Ya tiene Mario Delgado vacantes la Secretaría General y Servicios Parlamentarios, ¿por qué el retraso en nombrar a quienes ocupen esas posiciones fundamentales para la administración de la Cámara de Diputados? Por favor, nadie les va a creer que no escogerán uno de los suyos, ganaron, ¿no?... La Marina y policías estatales se hacen cargo de la seguridad de Acapulco. Se habían tardado… Lo dicho, la austeridad lleva a la mezquindad. ¿tan mal están que tuvieron que reciclar regalos para la delegación parlamentaria de Australia que visitó el Senado?