La mentira es un atajo amoral; permite desdoblar la personalidad y sortear voluntades de terceras personas.

El político populista recurre a la mentira porque nunca podrá quedar bien con todos los integrantes de una nación; también lo hace porque nunca desea dar su brazo a torcer. También mienten por soberbia; la asimetría de poder lo permite. Así lo creen.

Boris Johnson ha sido derrocado por sus propias mentiras. Mintió ante la cámara de los Comunes al negar su participación en fiestas durante la etapa del confinamiento frente a la pandemia.

Mintió al desconocer el perfil de acosador sexual de su cercano colaborador y diputado Chris Pitcher.

Mintió a Bruselas al firmar el Protocolo de Irlanda sabiendo que no deseaba cumplirlo.

Tal parece que la posverdad permite borrar la frontera entre verdad y mentira. Boris Johnson mintió tanto o más que Nigel Farage, el espantapájaros de la Unión Europea. El político a quien las mentiras lo llevaron a la fama el día que promocionó el supuesto robo de la Unión Europea en materia de sanidad. Al salir de la Unión Europea, dijo Farage, millones de libras irían cada semana a los hospitales británicos.

Take back control (recuperar el control); Get Brexit done (terminar el Brexit): frases creadas por Dominic Cummings, asesor estrella de Boris Johnson; ejecutivo de Mad Men en épocas del Brexit.

Frases que fueron colocadas en la primera fila de los cerebros de los británicos que deseaban salir del laberinto creado por David Cameron y apoyado por el populista de Boris Johnson, el Brexit.

La relación de los amigos Cummings y Johnson se rompió, y un buen día, el asesor estrella comenzó a filtrar “pantallazos” de WhatsApp.

Entre ellos, Cummings demuestra el caótico escenario de la gestión de Johnson durante la pandemia. “Totally fucking useless”, escribió Johnson. Algo así como “totalmente un jodido inútil”, en referencia a su ministro de Sanidad Matt Hancock.

Cummings tenía razón. Hancock patinó al subestimar el valor de las pruebas médicas del Covid-19. Pero algo más, el propio Hancock violó las normas del confinamiento durante un viaje con su amante.

Carrie Symonds, esposa de Johnson, descarriló la amistad de los amigos. La venganza fue dulce. Cummings reveló la obsesión de Symonds por remodelar la casa presidencial con el apoyo económico de un empresario. También denunció la insistencia de organizar fiestas covid durante el confinamiento. Una de ellas, el 20 de marzo de 2020, fiesta de cumpleaños sorpresa para su esposo.

En “al menos en algunas de sus reuniones (Boris Johnson) cometió un grave incumplimiento a la hora de observar, no sólo las normas éticas exigibles a los que trabajan en el corazón del Gobierno, sino las que podían exigirse a la población británica en general durante este tiempo”, escribe Sue Gray, vicesecretaria de la Oficina de Gabinete de Johnson encargada de elaborar un estudio sobre lo ocurrido en las fiestas de Johnson durante la pandemia.

El informe de Gray fue demoledor. Acusó que “un consumo excesivo de alcohol que no resulta nunca apropiado en el lugar de trabajo” y “fallos en el liderazgo y en el juicio empleado por diferentes departamentos del No.10 de Downing Street”.

Alguien escribió que las mentiras tienen piernas cortas, no pueden llegar muy lejos.

El final de Boris Johnson es un episodio más del Brexit fallido.

Son ya seis años de promesas incumplidas. Reino Unido no logra encontrar una pista de aterrizaje para el Brexit. No hay prueba alguna de que el Brexit ha mejorado la calidad de vida de los británicos.

Se va Boris, sus mentiras lo derrocaron.

@faustopretelin