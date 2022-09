La tlayuda transgénica

Dicen por ahí que todos los psicólogos estamos locos. A estas alturas de mi vida comienzo a pensar que los que afirman esto tienen razón. Desde luego yo soy psicóloga y confieso que desde chiquita me interesaba entender por qué reaccionaban de tal o cual manera las personas o qué determinaba que los humanos tuvieran cierto tono emocional. Estudié, tuve excelentes maestros y traté (y trato todavía) de comprender algo tan complejo como nuestra conducta, emociones y sentimientos. Solo intentarlo es de por sí extraordinariamente difícil y reconozco que sabemos casi nada del por qué somos como somos. Pero, debo confesar que de unos cuatro años para acá descifrar a ciertos personajes me ha venido resultando cada vez más difícil. Y por eso, por mi evidente incapacidad profesional es que concluyo que la que esta loca soy yo y los personajes singulares a los que no entiendo seguramente son los meros cuerdos. Les pongo unos ejemplos y ustedes díganme si estoy en lo cierto.

*¿Un marinero, con todo y su uniforme con anclas, dirige el aeropuerto principal de la CDMX? Está rarísimo. ¿Un vicealmirante que, en lugar de cruzar el ancho mar, ahora se ocupa de los vuelos? ¿No se necesita tantito conocimiento y experiencia para dirigir un aeropuerto donde un pequeño ahorro o descuido le puede costar la vida a miles de seres humanos? No más digo.

*¿Una maestra (más bien una eficiente recepcionista) que carece de los más elementales conocimientos de pedagogía puede ser la secretaria de Educación? ¿Una cosa así se vale? ¿Y puede esta persona (no plenamente alfabetizada) anunciar que se va a cambiar el plan de estudios de todos los niños de México? ¡Guau!

*¿Es habitual que el avión presidencial de un país se rife en la lotería y nadie se lo gane? ¿Resulta común que se hayan pagado gruesas sumas en USA para mantener el mentado aeroplano estacionado, mientras el primer mandatario de ese hipotético país compra boletos de avión para realizar sus viajes oficiales? ¿Sera cierto que después de 48 meses ahí sigue depreciándose el despreciado avión? Gulp… ¿Y cómo ven?

*¿En plena crisis económica, con una inflación superior al 8% y con un gobierno que se dedica a la exaltación de las bondades de la pobreza, resulta adecuado contratar por unas cinco horas a Los Tigres del Norte (uno de los grupos más famosos y caros de México) para una fiestecita en el Zócalo?, ¿Es cuerdo que esto suceda cuando después de cuatro años aún no se logra la urgente distribución de medicamentos ni las vacunas del cuadro básico, indispensables para los niños menores de un año?, ¿Será?

*¿Es muestra de equilibrio mental que en el CONACYT se paguen 4.2 millones de pesos cada cuatro meses para que en su comedor se sirvan solo tlacoyos orgánicos y sin glifosato?, ¿Por qué se gasta tanto dinero para servir alimentos agroecológicos?, ¿Es muestra de salud mental que este contrato se haya otorgado por adjudicación directa?, ¿Se vale tener este tipo de preferencias cuando al mismo tiempo se cancelaron las escuelas de tiempo completo que dejaron a muchos niños sin comida caliente? No más pregunto.

*¿Están consideradas dentro de las atribuciones de la CFE crear una comisión para investigar el ataque a sus trabajadores en Sonora? ¿Sustituirá la empresa dirigida por Bartlett las funciones de la Fiscalía local y la FGR?

Mejor ya no le sigo. De pronto me encuentro con todo lo anterior y sospecho que vivo en una realidad paralela donde las refinerías no refinan, se construyen aeropuertos incomunicados y desde donde no se vuela, se hacen trenes en plena selva, devastándolo todo y se gastan toneladas de cientos de miles de millones de dólares en obras en las que su objetivo se desconoce y se desconocerá por ser algunas de ellas (quien sabe por que) dizque de seguridad nacional.

De verdad no entiendo nada o más bien no entiendo que no entiendo. Lo único de lo que estoy segura es de que ya se me antojó una tlayuda de preferencia bien transgénica mientras me asumo como una mujer completamente loca.