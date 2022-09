La nueva bipolaridad: occidente vs euro-Asia

Los últimos meses han traído incertidumbre sobre el destino económico del mundo, del país y nuestras familias. La crisis financiera de EU producto del abuso en el manejo de las tasas de interés, el crédito e hipotecas; alcanzó un costo de trillones de dólares con una afectación para todos, por ejemplo, el peso mexicano perdió en aquel entonces 20% de su valor. A partir de entonces la economía global, en particular, EU y Europa, han vivido en una abundancia financiera sin precedentes en la historia económica moderna. Los balances de los bancos centrales en esas regiones se duplicaron inundando la economía global de dólares y euros a tasas considerablemente bajas. Por su parte, regiones como China comenzaron a acostumbrarse a crecer a doble dígito como resultado de haber recibido, por décadas, la manufactura que las economías desarrolladas, no querían en sus territorios con el consecuente disparo exportador con escasas importaciones y enorme acumulación de dólares. El caso de América Latina como de costumbre, sigue siendo satélite de las grandes potencias económicas. En eso andábamos cuando surge el Covid lo que puso en pausa el crecimiento mundial. Nadie pudo prever qué resultaría de estos dos grandes episodios económicos. Lo que está resultando es la evidencia de la notoria disparidad entre los niveles de avance económico entre los países. Asistimos al estancamiento con altos picos de inflación no vistos en décadas. Lo que viene no será otra cosa más que pobreza e inestabilidad detonando aún más fenómenos migratorios en todo el orbe.

Mientras esto sucede, hemos comenzado a percibir cómo la economía sustentada en el liberalismo y apertura comercial, disminuye su influencia en diversas zonas para dar paso a la bipolaridad económica global. Estamos ante la formación de un nuevo bloque encabezado por Rusia y China quienes tienen una visión diametralmente distinta en cómo hacer negocios, comercio e influir en el comportamiento cultural de las sociedades otrora consumistas y occidentalizadas. Podemos llamar a este bloque Euro-Asia al que se le sumarían India, Turquía, Sudáfrica, Corea del Norte, Brasil, Venezuela, Argentina y no pocos países árabes. Tendrá fuerte influencia militar, tecnológica y política además de económica. Lo anterior presupone mayores tensiones e inestabilidad. La crisis financiera del 2008-09 y el Covid provocaron descontento social, agitación política y mayor conciencia de que el neoliberalismo genera grandes cantidades de riqueza, con escasa tributación por parte de las grandes empresas y pésima distribución al grado que, 1% de la población posee más que el resto dentro de 99%; cinco empresas tecnológicas poseen más capital que la mitad del planeta. En este sentido, es altamente probable que en adelante se busque revertir esta realidad mediante el surgimiento de nuevas ideas y bloques comerciales quienes compartirán el escenario económico global con occidente por los próximos 100 años.