Leo a los facilitadores progres que siguen con su visión buena ondita y superficial del colectivismo (eufemísticamente llamado socialismo del siglo XXI) y que afirman que después de la patética reunión de la CELAC el pasado fin de semana en la Ciudad de México, el presidente López Obrador se ha convertido en el líder de América Latina capaz de resolver los problemas de Cuba y Venezuela. Yo también fui joven y en algún momento admiré al Che Guevara, pero la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Dejemos a los progres seguir con sus fantasías pero no les hagamos mucho caso.

Lo que en realidad pasó el fin de semana es que el presidente López Obrador, acostumbrado a ladrar fuerte, se ha envalentonado con Joe Biden por su manera diplomática y profesional de llevar la relación con México. A Trump le temía porque ladraba más fuerte que él; a Biden lo desprecia porque casi no lo voltea a ver. Si algo puede enfurecer a López Obrador es que no lo vean, no lo oigan, no lo pelen, y eso, exactamente, es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos.

Pero no pensemos que la falta de una respuesta expresa a las balandronadas de López Obrador significa que los Estados Unidos se van a quedar cruzados de brazos mientras el Obradorato emula el guion que siguieron Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina en sus ataques a la libertad individual y de empresa, en su control clientelar de masas a cargo del erario público o en su coqueteo con los intereses de China en el hemisferio occidental. Como ayer señaló Javier Tejado en El Universal, la administración Biden es discreta pero efectiva: Brasil, Argentina, Chile y Colombia no vinieron a la reunión de la CELAC; Cuba y Venezuela fueron exhibidas por los presidentes de Uruguay y Paraguay ante la cara de sorpresa y decepción del presidente de México.

Más por instinto que por preparación, López Obrador comunica con gestos y símbolos. Su problema es que los Estados Unidos no reaccionan a los gestos y símbolos tallados en la piedra basáltica de los humedales tabasqueños. Para ellos, el presidente de México es un bicho raro que hay que estudiar con un microscopio para entender su anatomía. El espectáculo de los festejos de nuestra Independencia con el dictador de Cuba ofendió más a los cubanos que a los Estados Unidos. El chistecito de acoger a Maduro (acusado de narcotráfico) y por quien se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares hará que la DEA amplifique su análisis de las cada vez más indiscretas relaciones de Morena con el crimen organizado. La participación vía remota del presidente de China, Xi Jinping, en la reunión de la CELAC incrementará la presión de Estados Unidos y sus aliados sobre México para que nos adhiramos a la iniciativa de la Red Limpia (Clean Network) y restrinjamos el uso de tecnología China en la instalación y operación de las nuevas redes 5G.

En México, las decisiones relacionadas con la tecnología 5G corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que, una vez que el presidente entienda el por qué de la presión estadounidense, es muy probable que dirija su atención a este organismo autónomo y pretenda cooptarlo como lo hizo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía. Si el IFT ha logrado mantener su autonomía es porque el presidente, atrapado entre el Echeverriato y el mito petrolero, no tiene la menor idea de los que significa la tecnología 5G y el por qué de su importancia estratégica. Cuando se entere, es probable que el IFT ya haya decidido aceptar lo inevitable: nos habremos incorporado a la Red Limpia.

