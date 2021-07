Equilibrista

El subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer que las personas que ya cuentan con esquema completo de vacunación contra Covid-19 pueden solicitar un certificado. Sin embargo, dejó muy en claro que las empresas no discriminen y no empiecen a pedir el certificado de vacunación para otorgar empleos. “No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo (...), sería contrapuesto a las leyes mexicanas y, por lo tanto, el certificado no debe usarse en México como un condicionante”.

Diputadas y diputados que integran la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, respaldaron la aprobación de nueve dictámenes con punto de acuerdo. Entre ellos, exhortos para erradicar la discriminación, la venta de menores o adolescentes y el robo de vehículos; acceso a la cultura para personas privadas de su libertad, empresas con responsabilidad social de género, formación de intérpretes de lenguas indígenas en el sistema de justicia y dar seguridad en Morelos.

María Eugenia Campos Galván, virtual gobernadora de Chihuahua, se reunió con el presidente AMLO en Palacio Nacional. Dentro de los temas tratados estuvieron la pobreza en el estado y la relación fronteriza con EU. “Él tiene muchos compromisos para Chihuahua, empezando por el Paquete Económico. El paquete que se va a entregar en septiembre, el compromiso de mantener comunicación con la gobernadora, con los chihuahuenses obviamente”, declaró.