La jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte es tratado como cualquier preso y que sus redes sociales son manejadas por alguien ajeno al reclusorio. “Tiene la posibilidad de hablar por teléfono; de ahí se comunica con alguien que desde fuera hace las publicaciones”, aclaró.

Al parecer la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quiere deslindarse de la iniciativa que presentó su grupo legislativo a través del diputado Sergio Gutiérrez. Dijo que no conocía al legislador y no consultó su proyecto con la dirigencia. “Al diputado yo no lo conozco, fue consejero de otro partido y hoy está con nosotros”. Morena presentó una iniciativa en la Cámara baja para modificar el Artículo 41 de la Constitución para que la presidencia del Consejo General del INE sea rotativa cada tres años.

La Arquidiócesis de México criticó al sistema educativo al mencionar que el fracaso de éste ha propiciado la descomposición social en México. A través de su editorial del semanario Desde la Fe, la iglesia católica mencionó que las políticas no deben ser contradictorias, ya que por un lado ‘“buscan la moralización de la sociedad y por otro promueven la falta de respeto a la vida y a la familia”. Asimismo, agregó que el sistema educativo debe formar educadores como ejemplos de los valores.

Hasta 500,000 pesos ofrece la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a quien aporte información para localizar y aprehender a los autores materiales de la muerte del presidente municipal de valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. El 31 de octubre, el juez especializado en Justicia para Adolescentes libró orden de aprehensión contra dos menores por su probable intervención en estos hechos. Tenorio Contreras fue atacado a balazos en su vehículo. El 1 de noviembre fue declarado con muerte cerebral.

La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia dividió opinión entre los políticos mexicanos: mientras Morena catalogó la decisión de Morales como una consecuencia de un golpe de Estado, el PAN celebró la dimisión. Por su parte, el dirigente del PAN, Marko Cortés, señaló que la resolución del político boliviano “marca el fin de una era de autoritarismo”. Por su parte, la líder morenista Yeidckol Polevnsky señaló que “el golpe de Estado en contra del presidente (de Bolivia) es un regreso a la violencia”.