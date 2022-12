Incertidumbre electoral, objetivo de Palacio

Sacudida su confianza en junio del 21, el Presidente López Obrador decidió no sólo controlar con más firmeza a Morena, optó volver a sus orígenes y ser, parafraseando al partido hegemónico del siglo pasado. el “primer activista de la Nación”.

Ese es el estilo que reflejan la reforma electoral pergeñada por Pablo Gómez y las burdas triquiñuelas del plan B, remover la tierra del fondo del estanque para enturbiar las aguas lo suficiente como para disimular la realidad.

Con lo que deje la Suprema Corte del Plan B debilitan al INE e intentan crear la percepción de que la legitimidad de la elección presidencial no depende de “sospechosas autoridades electorales”, sino de la Autoridad Moral del Ejecutivo Federal y “consumatum est”.

En Coahuila el chimuelo masca tuercas

Resulta que Morena, para enfrentar al priísmo de Coahuila en la elección del año próximo, prueban que, en el oficialismo, humanos al fin, hasta el más chimuelo masca tuercas y usarán el voto corporativo para disputar la gubernatura de la entidad.

Orgullosamente, el Partido Oficial presume que le han arrebatado al priísmo coahuilense las dirigencias de las secciones 35 y 38 del SNTE con lo cual están seguros le podrán ganar al PRI las elecciones del próximo 4 de junio.

“Es voto corporativo, práctica priísta”, criticarán muchos. Ah, los apóstoles del “debe ser” no entienden el cambio, verán como el Poder hace pragmático al más idealista y el oficialismo dirá: “sí, es voto corporativo, pero es nuestro voto corporativo”.

El Milagro del Tepeyac, símbolo de unidad

Hoy se cumplen 491 años del Milagro del Tepeyac y, como siempre, la incredulidad políticamente correcta describe la fe popular como “fenómeno religioso”, o como “fenómeno sociológico”.

En tiempos de odios y canalladas políticas, recordemos que la Virgen de Guadalupe es símbolo de unidad nacional y hasta de soberanía, como dijo Fray Servando Teresa de Mier al ver a la imagen de la Virgen presidir el Congreso Constituyente de 1821.

A los fanáticos juaristas recuerdo que fue don Benito Juárez quien expidió el decreto presidencial que declaró Fiesta Nacional el 12 de diciembre. A los fundamentalistas les cito a Carlos Fuentes: “puedes no ser cristiano, pero no eres verdadero mexicano si no crees en la Virgen de Guadalupe”.

NOTAS EN REMOLINO

Por supuesto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene derecho a expresar su opinión, pero quizá sería prudente recordar que es el Presidente de México y que la investidura hace que para otros gobiernos su opinión personal sea la del Estado Mexicano... Dicen que Ricardo Monreal está en una encrucijada o en un punto de inflexión por las leyes electorales – el plan B- a discutir en el Senado. Los más díscolos tenemos la sensación de atestiguar un juego de valores entendidos... Hoy, en Palacio, el Presidente López Obrador se reunirá con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Recordarán los 200 años de relación bilateral... Inaceptable la violencia impulsada por los radicales del Gobierno y de Morena para desestabilizar a la UNAM.... Maquiavelo retrató nuestra actualidad al decir que: “de vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos” ...