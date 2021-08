La Universidad tiene entre sus manos los proyectos de vida de muchas personas; está en el centro; es un nodo y a la vez una red; es creadora y depositaria de una sociedad que espera, se apoya y exige de ella. Es para sus alumnos, un camino pavimentado de sueños; fuente inagotable de creatividad e ilusión para la comunidad a la que sirve y un espacio de desarrollo y formación para todos los que pertenecen a ella. En ella confluyen visión de futuro y tradición.

Parece que fue ayer el día que me inscribí como alumna de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. Llegué ahí alimentada por la pasión que provocan los grandes sueños de la juventud: invertir la vida en lo que amas, para con ello, transformar el mundo. Confienso que no era mi primer experiencia como universitaria, sin embargo, la UP fue desde el primer día completamente diferente... En la UP no era un número, todos me llamaban por mi nombre; mis profesores se empeñaban en responder a todas mis preguntas, mis coordinadores me orientaban profesional y académicamente y además de todo, se esforzaban por hacer posible las cosas. Fui una universitaria feliz que encontró con una comunidad de personas con una alta integridad personal, profesionales que se tomaban muy en serio mi desarrollo como persona. Más allá de la anécdota personal, este es uno de los sellos claros que la Universidad Panamericana deja en sus alumnos. Esto mismo pude experimentarlo cuando cursé mis estudios de posgrado en la Sede Santa Fe del campus México.

Somos muchos los que hemos vivido esta experiencia. Esta forma de ser de la Universidad, es una cultura que la distingue de las demás. En esa atención personalizada que brindan a cada uno de sus alumnos, se desbordan sus valores: el valor de cada una de las personas, la atención a los detalles, hacer las cosas bien, la promoción de los valores cristianos, el profesionalismo… con ese impacto de persona a persona, se genera un cauce que desborda de profesionales con convicciones personales y éticas. Como lo dice el Rector del campus México, Santiago García: personas proactivas que buscan brindar soluciones en el presente y en el futuro puesto que saben poner la persona en el centro.

La UP busca continuar fomentando estos rasgos fundamentales, junto con los de su marco educativo: innovación educativa, la investigación, la internacionalización, la inversión económica, sustentabilidad e identidad cristiana, a través del lanzamiento de una nueva identidad que refleja la unidad, la consistencia y la fuerza del sistema panamericano. “Un roble que regenera sus hojas, pero mantiene intactas sus raíces”. Como lo explicó nuestra querida rectora general, la Dra. Fernanda Llergo: “El roble, representa nuestra identidad y da nuestra narrativa con unidad, consistencia y fuerza pues hoy somos una misma voz, una misma misión, una misma esencia”.

Esta identidad nos invita a continuar siendo un agente proactivo, anteponernos a las necesidades que tiene nuestro país, entre otros factores, como lo ha expresado el Dr. Gabriel Domínguez, rector del campus Aguascalientes. Por este motivo, siguiendo al Dr. José Antonio Esquivias, en la Universidad Panamericana se potencia una investigación aplicada, que permita apalancar recursos, que vincule con el sector empresarial y favorezca un mayor impacto positivo en la sociedad”.

Nos encontramos sin duda en un momento de grandes cambios y la Universidad Panamericana los está enfrentando de forma directa. Es cierto que hay un nuevo campus, un nuevo diseño de identidad, nuevos proyectos, pero el cambio es mucho más profundo. Estamos en una situación que exige mucho más que una educación híbrida, presencial, a distancia y la UP no está entrando en este cambio de época de forma superficial. El roble se mantiene ahí, se quedan los valores, pero las hojas se renuevan; llegan nuevas formas de hacer las cosas y la UP se mantiene al frente de la innovación, fortalecida en su tradición.

*La autora es profesora de la Licenciatura en Gobierno y de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Licenciada en Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. En World Youth Alliance Foundation fue directora de la oficina de América Latina y el Caribe y posteriormente, Social Media Consultant para HQ en Nueva York. Es socia fundadora y Business Development Director de la agencia de comunicación Saxum Media -Online Reputation Agency, así como de Wombat Accelerate.

Twitter: @yuyisvg