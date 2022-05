Explicable la preocupación por la migración centroamericana que marcó a la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador y su inversión en programas sociales que, sin dinero estadounidense, posiciona a México en la región.

El acuerdo con Cuba es una variante, pues con la “colaboración” en salud La Habana recibirá del Gobierno de México recursos urgentes para que la transición que tarde o temprano ocurrirá en la isla sea ordenada y pacífica.

A pesar de las pulsiones autoritarias de tantos personajes de la 4T y la narrativa de “un declive geopolítico de Estados Unidos”, es innegable que la Casa Blanca gana más con los intentos para contener la migración centroamericana.

¡Basta!, ¡el espacio aéreo involucra vidas!

Como siempre, la reacción de Palacio Nacional por incidentes en el espacio aéreo es a la defensiva, pero esta vez también convocó a reuniones con los interesados, para atender el problema, pero nada resolverán si prevalecen los intereses electoreros.

No nos conformemos con que no pasó a mayores, como dice Palacio. El incidente es el síntoma de que algo está en el control del tráfico aéreo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y no es “grilla” contra el AIFA advertirlo.

La politización es inevitable. Todos, incluido el gobierno, están obligados a serenarse y determinar si equipo, personal, capacitación o se pasaron de austeros, porque en la seguridad aérea están de por medio vidas humanas y la terquedad puede ser criminal.

Complacen panistaal apparachtik morenista

Innegable que la oposición debe actuar como tal, pero también deben practicar la filosofía de don Jesús Reyes Heroles: aprender cuando no declarar, para no abrir huecos en su batalla contra la iniciativa presidencial de reforma electoral.

Como ejercicio intelectual es buena la racionalización de los argumentos contra la iniciativa que amaga con destruir al actual sistema electoral; pero en términos prácticos sólo caen en las manos del apparachtik de Morena.

Dan gusto a Pablo Gómez, Horacio Duarte, Sergio Gutiérrez Luna e Ignacio Mier, personajes del apparachtik del partido oficial, quienes gozosos retarán a la oposición a debatir y a mantener vivo el bluf de la Presidencia.

Notas en remolino

La inflación de 7.68 de abril es la más alta de los últimos 21 años. Perdón, don Leonardo Curzio, no afecta la imagen del presidente porque funcionan con su histórica eficiencia las dos válvulas de seguridad de la estabilidad social y política de México: la emigración a Estados Unidos y la economía informal... Cuba necesita hard cash, no programas sociales, por eso el “acuerdo de salud”... Los periodistas veracruzanos y del resto de los estados de la República no deben preocuparse por el asesinato de la periodista Yesenia Mollinedo. Seguramente ya hay carpetas de investigación y se buscará a los responsables, “caigare quien caigare”... Caminaron en círculos los sabios del sector salud. Ahora la compra de medicamentos se concentrará en la Secretaría de la Función Pública. El síndrome de las placas ha contagiado a la 4T... “Me gustan mis errores. No quiero renunciar a la deliciosa libertad de equivocarme”, una sabia y reflexiva frase de Marx, de Groucho, claro, porque es cosa seria...