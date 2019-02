Se alega desde el gobierno de la República de "irregularidades" en la operación de las estancias infantiles y, hasta con cierta exasperación, se advierte de futuras revelaciones sobre cómo se desviaban los recursos.

El argumento ha sido débil, pese a todo, ante el reclamo de más de 300 mil madres de familia por lo que en los hechos es la desaparición del programa de estancias infantiles que, pese a todo, funcionó durante doce años.

Resignémonos, la razón ideológica por la cual desaparece el programa ya la escribió el fin de semana el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo y es "cancelar intereses particulares en servicios que son obligación del Estado". Tan, tan

Educación, fulminado el INEE

Con poca originalidad, aunque así se lo crean los senadores, su parlamento abierto es solo una versión de viejos foros priístas, como aquellos del vetusto IEPES, versión que sólo legitima decisiones ya tomadas.

Así, el foro de la educación en la Cámara de Diputados sólo ha sido como la partitura escrita por Esteban Moctezuma para el réquiem de la reforma educativa condenada desde la campaña del Presidente López Obrador.

Desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Por caro, dicen en Palacio Nacional, pero nadie pudo responder a la pregunta de la directora Teresa Bracho: ¿cuánto es muy caro para evaluar un sistema educativo que gasta 15 mil millones de dólares anuales?

Calificadoras, el que se ríe...

Los especialistas en asuntos financieros hay señalado, una y otra vez, que a las firmas calificadoras y otras entidades financieras internacionales no les gustó el programa de "rescate de Pemex" que se anunció la semana pasada en la conferencia mañanera.

Quien esto escribe no tiene conocimientos para evaluar dicho programa, pero si para suponer que a las firmas calificadoras que, también en conferencia mañanera, les dijeron "hipócritas" por rebajar la calificación a la petrolera mexicana les pusieron el balón.

El anuncio del programa para fortalecer a Pemex fue la oportunidad de oro que tuvieron los especialistas financieros internacionales para patear el balón y recordarle al gobierno de la República que "el que se ríe se lleva".

NOTAS EN REMOLINO

Se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta de que el amiguismo, tan satanizado, de pronto ha tenido la ocasión de que el actual gobierno, de alguna manera, haga la redefinición de su significado. Ah, decía aquel comercial, "cómo has cambiado" ... La Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, a su vez, en entrevista televisiva revaloró las "filtraciones". "Las filtraciones son importantes para la democracia". ¿Qué tal?... El gobernador michoacano Silvano Aureoles, por lo visto, está tranquilo con su rol de portador de malas noticias. Ha dicho: "... No alcanzará el presupuesto del Estado para pagar la educación" ... Es cierto, el actual gobierno de la República intente revivir lo que considera mejores prácticas del pasado, pero, cuidado, juguetear con la idea del control de precios de las medicinas, como lo hacen los senadores morenistas, es coquetear con el desastre... Si, como dice la oposición, aprobarán la reforma para la Guardia Nacional en el Senado con algunos cambios, deben devolverla a los diputados. Falta que los diputados hagan retoques y conviertan la iniciativa presidencial en un legislativo juego de ping pong ... Debe precaverse la señora Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de Ciudad de México, porque no puede desmoralizar a la policía que tanto necesita si se le hace costumbre dejarse dominar por el instinto de activista y sataniza a policías que siguen órdenes de funcionarios...