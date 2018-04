Indignación del círculo rojo, amén de los candidatos presidenciales, por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la violación a la garantía de audiencia a Jaime Rodríguez, el

bronco, pues lo apunta en la boleta de la elección presidencial.

El INE dice que acatará el fallo, aunque aclara que no lo comparte. No estar de acuerdo es la manera de quedar bien con el círculo rojo, donde los intereses electorales atizan la indignación contra las autoridades electorales y con el tribunal.

La realidad es que acá en el Altiplano nunca encajó la personalidad desenfadada del gobernador con licencia de Nuevo León, quien, perdido el apoyo de los poderes fácticos de la entidad, podrá darle un toque folclórico a lo que resta de la campaña.

El clientelismo electoral en CDMX

En 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno de Ciudad de México, con astucia, los perredistas no desmantelaron la estructura clientelar del PRI, simplemente se la apropiaron.

Eso les ha permitido no perder el gobierno de la capital de la República durante dos décadas, pues no sólo se apropiaron de la estructura clientelar priísta, la reforzaron y la consolidaron. Y lo

saben aquellos que emigraron a Morena.

Es irrelevante la queja de Morena sobre “compra de votos en CDMX”, pues sólo demuestra que no han conseguido los lopezobradoristas controlar la estructura clientelar. Al menos en eso, aceptan que los

superan los perredistas.

¿TLC en mayo? ¿Quién lo ratificará?

Los cálculos políticos de los gobiernos de México y Estados Unidos parecen imprimirles cierta prisa a las negociaciones del TLCAN, aunque esa prisa no la tengan los canadienses, quienes, a su manera, buscan

defender sus intereses.

Dicen los negociadores que existe la posibilidad de que las negociaciones puedan terminarse el próximo mayo, lo cual significaría que estarían listas antes que venza la autorización a la Casa Blanca

para negociar y para presentarlo al Congreso de Estados Unidos.

Supongamos que así ocurre. Se alcanzaría el objetivo político de Washington, pero ¿qué haría aquí el Ejecutivo Federal para lograr la ratificación senatorial del nuevo TLCAN? En plena efervescencia

electoral, ¿aceptarían los senadores un periodo extraordinario de

sesiones?

NOTAS EN REMOLINO

Aunque se critica acremente a las autoridades electorales, nadie,

salvo José Antonio Meade ha hablado de hacer una nueva ley electoral,

pues las inconformidades y malos humores actuales se originan en la

reforma electoral de 2014… El próximo jueves estará Ricardo Anaya en el

ITAM. De quien no se ha confirmado alguna visita es de Andrés Manuel

López Obrador… Por cierto, el tabasqueño, montado en las antes

despreciables y hoy maravillosas encuestas, ha eludido debatir con sus

críticos y adversarios. Hace bien, pues no arriesga su ventaja actual…

Dijo Confucio que cualquiera se puede sentar en un hormiguero, pero que

es una torpeza quedarse sentado en él. Por eso, uno se pregunta qué

necesidad tiene el CCE de seguir con el tema del aeropuerto capitalino…

Mañana viajará el Presidente Enrique Peña Nieto a Lima, Perú, a la

cumbre de las Américas. La Casa Blanca anunció que no irá Donald Trump,

por los problemas en Siria. Eso dijeron… Los abogados italianos de Tomás

Yarrington convencieron a los tribunales de lo mal que están las

cárceles en México y se negó la extradición del ex gobernador acusado de

vínculos con el crimen organizado…