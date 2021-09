Es perfectamente comprensible que las grandes corporaciones e instituciones financieras privadas se unan a los nuevos estándares de divulgación y otras medidas basadas en el mercado para abordar el cambio climático. Es un enfoque que permite a los propietarios del capital una forma más de evitar un ajuste de cuentas real.

NUEVA YORK - Las olas de calor, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales están devastando comunidades en todo el mundo y solo se agravarán. Si bien los negadores del cambio climático siguen siendo poderosos, la necesidad de una acción urgente ahora se reconoce mucho más allá de los círculos activistas.

Los gobiernos, las organizaciones internacionales e incluso las empresas y las finanzas se están inclinando ante lo inevitable, o eso parece.

De hecho, el mundo ha desperdiciado décadas jugando con el comercio de carbono y los esquemas de etiquetado financiero "verde", y la moda actual es simplemente idear estrategias de cobertura extravagantes ("compensaciones de carbono") desafiando el simple hecho de que la humanidad está sentada en el mismo barco.

La "compensación" puede ser útil para los titulares de activos individuales, pero su efecto no será suficiente para evitar el desastre climático que nos espera a todos. La adopción del "capitalismo verde" por parte del sector privado parece ser otro truco más para evitar un ajuste de cuentas real.

Si los líderes empresariales y financieros fueran serios, reconocerían la necesidad de cambiar de rumbo drásticamente para garantizar que este planeta siga siendo hospitalario para toda la humanidad ahora y en el futuro. No se trata de sustituir activos verdes por activos marrones, sino de compartir las pérdidas que el capitalismo marrón ha impuesto a millones y asegurar un futuro incluso para los más vulnerables.

La noción de capitalismo verde implica que los costos de abordar el cambio climático son demasiado altos para que los gobiernos los asuman por sí mismos, y que el sector privado siempre tiene mejores respuestas. Entonces, para los defensores del capitalismo verde, la asociación público-privada garantizará que la transición del capitalismo marrón al verde sea neutral en cuanto a costos.

Inversiones a precios eficientes en nuevas tecnologías supuestamente evitarán que la humanidad se adentre en el abismo. Pero esto suena demasiado bueno para ser verdad, porque lo es.

El ADN del capitalismo lo hace inadecuado para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, que en gran parte es producto del propio capitalismo. Todo el sistema capitalista se basa en la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, no de una manera nefasta, sino con la bendición de la ley.

La ley ofrece licencias para externalizar los costos de despojar al planeta a cualquiera que sea lo suficientemente inteligente como para establecer un fideicomiso o entidad corporativa antes de generar contaminación. Fomenta la descarga de los pasivos ambientales acumulados mediante la reestructuración en caso de quiebra. Y mantiene a países enteros como rehenes de las reglas internacionales que privilegian la protección de los beneficios de los inversores extranjeros sobre el bienestar de su propia gente.

Varios países ya han sido demandados por empresas extranjeras en virtud del Tratado de la Carta de la Energía por intentar frenar sus emisiones de dióxido de carbono.

Dos tercios de las emisiones totales desde la Revolución Industrial provienen de solo 90 corporaciones. Sin embargo, incluso si los gerentes de los peores contaminadores del mundo estuvieran dispuestos a buscar una descarbonización rápida, sus accionistas se resistirían. Durante décadas, el evangelio de la maximización del valor para los accionistas ha reinado supremo, y los gerentes han sabido que si se desvían de la ortodoxia, serán demandados por violar sus deberes fiduciarios.

No es de extrañar que las grandes empresas y las grandes finanzas defiendan ahora las divulgaciones climáticas como una salida. El mensaje es que los accionistas, no los administradores, deben impulsar el cambio de comportamiento necesario; las soluciones deben encontrarse a través del mecanismo de precios, no a través de políticas basadas en la ciencia

Queda sin respuesta la pregunta de por qué los inversores con una opción de salida fácil y muchas oportunidades de cobertura deberían preocuparse por la divulgación de daños futuros a algunas empresas de su cartera. Obviamente, existe la necesidad de cambios más drásticos, como impuestos al carbono, moratorias permanentes sobre la extracción de recursos naturales, etc.

Estas políticas a menudo se descartan como mecanismos que distorsionarían los mercados y, sin embargo, idealizan mercados que no existen en el mundo real. Después de todo, los gobiernos han subsidiado generosamente las industrias de combustibles fósiles durante décadas, gastando 5.5 billones de dólares (antes y después de impuestos), o el 6.8% del PIB mundial, en 2017.

¿Y si las empresas de combustibles fósiles alguna vez se quedan sin ganancias para compensar? Con estas exenciones fiscales, simplemente pueden venderse a una empresa más rentable, recompensando así a sus accionistas por su lealtad. El guión de estas estrategias se ha escrito durante mucho tiempo en la ley de fusiones y adquisiciones.

Pero la madre de todos los subsidios es el proceso centenario de codificar legalmente el capital a través de la propiedad, corporaciones, fideicomisos y leyes de quiebras. Es la ley, no los mercados ni las empresas, la que protege a los propietarios de los activos de capital incluso cuando cargan a otros con enormes pasivos.

Los defensores del capitalismo verde esperan continuar con este juego. Es por eso que ahora están presionando a los gobiernos para que subsidien la sustitución de activos, de modo que a medida que disminuya el precio de los activos marrones, el precio de los verdes aumentará para compensar a los poseedores de activos.

Una vez más, de esto se trata el capitalismo. Si representa la mejor estrategia para garantizar la habitabilidad del planeta es una cuestión completamente diferente

En lugar de abordar estas cuestiones, los gobiernos y los reguladores han sucumbido una vez más al canto de sirena de los mecanismos favorables al mercado. El nuevo consenso se centra en la divulgación financiera porque ese camino promete cambios sin tener que cumplirlos. (También genera empleo para industrias enteras de contables, abogados y consultores comerciales con poderosos brazos de cabildeo propios)

No es sorprendente que el resultado haya sido una ola de lavado verde. La industria financiera felizmente ha invertido billones de dólares en activos con etiqueta ecológica que resultaron no ser ecológicos en absoluto. Según un estudio reciente, el 71% de los fondos con temas ASG (que supuestamente reflejan criterios ambientales, sociales o de gobernanza) están alineados negativamente con los objetivos del acuerdo climático de París.

Nos estamos quedando sin tiempo para tales experimentos. Si el objetivo fuera realmente ecologizar la economía, el primer paso sería eliminar todos los subsidios directos y subsidios fiscales para el capitalismo marrón y obligar a detener la "proliferación" del carbono.

Los gobiernos también deberían imponer una moratoria para proteger a los contaminadores, a sus propietarios y a los inversores de la responsabilidad por daños ambientales. Por cierto, estos movimientos también eliminarían algunas de las peores distorsiones del mercado.

El autor

Katharina Pistor, profesora de derecho comparado en la Facultad de Derecho de Columbia, es la autora de The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org