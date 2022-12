El método tecnofeudal para la locura de Twitter de Musk

Inmediatamente después de hacerse cargo de Twitter y declararse Chief Twit, Elon Musk afirmó su compromiso de salvaguardar la plataforma como la “plaza pública” donde se debate cualquier cosa. Fue una táctica inteligente, porque logró desviar la atención del público de lo que realmente está haciendo Musk

ATENAS – Elon Musk tenía buenas razones para sentirse lo suficientemente insatisfecho como para comprar Twitter por 44,000 millones de dólares. Fue pionero en los pagos en línea, revolucionó la industria automotriz, revolucionó los viajes espaciales e incluso experimentó con ambiciosas interfaces cerebro-computadora. Sus hazañas tecnológicas de vanguardia lo habían convertido en el empresario más rico del mundo. Por desgracia, ni sus logros ni su riqueza le permitieron entrar en la nueva clase dominante de aquellos que aprovechan los poderes del capital basado en la nube. Twitter le ofrece a Musk la oportunidad de hacer las paces.

Desde los albores del capitalismo, el poder procedía de la posesión de bienes de capital; máquinas de vapor, hornos Bessemer, robots industriales, etc. Hoy en día, es el capital basado en la nube o, en resumen, el capital en la nube, el que otorga a sus propietarios poderes hasta ahora inimaginables.

Considere Amazon, con su red de software, hardware y almacenes, y su dispositivo Alexa sentado en el mostrador de nuestra cocina interactuando directamente con nosotros. Constituye un sistema basado en la nube capaz de sondear nuestras emociones más profundamente que cualquier anunciante. Sus experiencias hechas a la medida explotan nuestros sesgos para producir respuestas. Luego, produce sus propias respuestas a nuestras respuestas, a las que respondemos nuevamente, entrenando los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, que desencadenan otra oleada de respuestas.

A diferencia del antiguo capital terrestre o analógico, que se reduce a medios producidos para fabricar cosas que los consumidores quieren, el capital en la nube funciona como un medio producido para modificar nuestro comportamiento de acuerdo con los intereses de sus propietarios. El mismo algoritmo que se ejecuta en el mismo laberinto de granjas de servidores, cables de fibra óptica y torres de telefonía celular realiza múltiples milagros simultáneos.

El primer milagro de Cloud Capital es ponernos a trabajar gratis para reponer y mejorar su stock y productividad con cada texto, reseña, foto o video que creamos y subimos usando sus interfaces. De esta manera, el capital de la nube ha convertido a cientos de millones de nosotros en siervos de la nube: productores no remunerados, que trabajan duro en las propiedades digitales de los terratenientes y creen, como creían los campesinos bajo el feudalismo, que nuestro trabajo (crear y compartir nuestras fotos y opiniones) es parte de nuestro carácter.

El segundo milagro es la capacidad del capital de la nube para vendernos el objeto de los deseos que ha ayudado a inculcarnos. Amazon, Alibaba y sus muchos imitadores de comercio electrónico en todos los países pueden parecer mercados monopolizados para el ojo inexperto, pero no se parecen en nada a un mercado, ni siquiera a un mercado digital hipercapitalista. Incluso en los mercados que están acaparados por una sola empresa o persona, las personas pueden interactuar con una libertad razonable. Por el contrario, una vez que ingresa a una plataforma como Amazon, el algoritmo lo aísla de todos los demás compradores y lo alimenta exclusivamente con la información que sus propietarios quieren que tenga.

Los compradores no pueden hablar entre sí, formar asociaciones u organizarse de otra manera para obligar a un vendedor a reducir el precio o mejorar la calidad. Los vendedores también están en una relación de uno a uno con el algoritmo y deben pagar a su propietario para completar una transacción. Todo y todos están intermediados no por la mano invisible desinteresada del mercado, sino por un algoritmo invisible que trabaja para una persona o una empresa, en lo que es, esencialmente, un feudo en la nube.

Musk es quizás el único señor de la tecnología que había estado observando la marcha triunfal de este nuevo tecnofeudalismo sin poder hacer nada desde el margen. Su empresa de automóviles Tesla utiliza la nube de manera inteligente para convertir sus automóviles en nodos en una red digital que genera grandes datos y vincula a los conductores con los sistemas de Musk. Su compañía de cohetes SpaceX, y su bandada de satélites de órbita baja que ahora ensucian la periferia de nuestro planeta, contribuye significativamente al desarrollo del capital en la nube de otros magnates.

¿Pero Musk? De manera frustrante para el niño terrible del mundo de los negocios, carecía de una puerta de entrada a las gigantescas recompensas que puede proporcionar el capital en la nube. Hasta ahora: Twitter podría ser esa puerta de entrada perdida.

Inmediatamente después de asumir y declararse Jefe Twit, Musk afirmó su compromiso de salvaguardar Twitter como la “plaza pública” donde se debate cualquier cosa. Fue una táctica inteligente que logró desviar la atención del público hacia un interminable debate global sobre si el mundo debería confiar su principal foro de formato corto a un magnate con un historial de jugar rápido y suelto con la verdad en ese mismo foro.

Los comentaristas liberales están preocupados por la reincorporación de Donald Trump. La izquierda está angustiada por el surgimiento de una versión experta en tecnología de Rupert Murdoch. Personas decentes de todos los puntos de vista están deplorando el terrible trato de los empleados de Twitter. ¿Y Musk? Parece estar atento a la pelota: en un tuit revelador, confesó su ambición de convertir Twitter en una “aplicación de todo”.

Una “aplicación de todo” es, en mi definición, nada menos que una puerta de entrada al capital de la nube que permite a su propietario modificar el comportamiento del consumidor, extraer mano de obra gratuita de los usuarios convertidos en siervos de la nube y, por último, pero no menos importante, cobrar a los proveedores una forma de alquiler en la nube para vender sus productos. Hasta ahora, Musk no ha tenido nada capaz de convertirse en una “aplicación de todo” y no tenía forma de crear una desde cero.

Porque mientras él estaba ocupado trabajando en cómo hacer que los autos eléctricos producidos en masa fueran deseables y sacar provecho de la conquista del espacio exterior, Amazon, Google, Alibaba, Facebook y WeChat de Tencent estaban envolviendo sus tentáculos firmemente alrededor de plataformas e interfaces con potencial de “aplicación para todo”. Solo una de esas interfaces estaba disponible para su compra.

El desafío de Musk ahora es mejorar el capital en la nube de Twitter y conectarlo a su red Big Data existente, mientras enriquece constantemente esa red con datos recopilados por los autos Tesla que cruzan las carreteras de la Tierra e innumerables satélites que cruzan sus cielos. Suponiendo que pueda calmar los nervios de la fuerza laboral restante de Twitter, su próxima tarea será eliminar los bots y los trolls para que New Twitter conozca y sea dueña de las identidades de sus usuarios.

En una carta a los anunciantes, Musk señaló correctamente que los anuncios irrelevantes son spam, pero los relevantes son contenido. En estos tiempos tecno-feudales, esto significa que los mensajes que no pueden modificar el comportamiento son spam, pero aquellos que influyen en lo que la gente piensa y hace son el único contenido que importa: el verdadero poder.

Como feudo privado, Twitter nunca podría ser la plaza pública del mundo. Ese nunca fue el punto. La pregunta pertinente es si otorgará a su nuevo propietario una membresía segura en la nueva clase dominante tecno-feudal.

El autor

Exministro de finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de economía en la Universidad de Atenas.

