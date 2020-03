El Coronavirus resultó ser mejor que la oposición.

En Estados Unidos el presidente Donald Trump toma medidas extremas para evitar lo que podría ser su version de “las Torres Gemelas”. Mientras que en México, se retrasan medidas y se abren las puertas, para poner a prueba “la fuerza moral” del presidente López Obrador.

Las diferencias hablan por sí solas y el Coronavirus ha demostrado ser mejor que la oposición porque ha conseguido unir a los mexicanos.

Hay de populismos a populismos.

Trump cerró las fronteras invocando la seguridad nacional que reside en la salud de la población. En tan sólo el mes del veto que propone a las aerolíneas provenientes de 26 naciones europeas, un aproximado de 16,500 vuelos se quedaran en tierra, que podrían traer un número importante de pasajeros infectados por el virus.

Los síntomas comienzan a manifestarse en un promedio de dos semanas, los exámenes a parte de costosos tardan 7 horas, y la probabilidad de asegurarse de que no haya portadores en los vuelos es difícil.

A nivel mundial se calcula que el virus ha infectado a al menos 200,000 personas y ha matado cerca de 8,000. De los cuales 114 han sido estadounidenses, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El 11 de septiembre tuvo 2, 983 víctimas y si Trump no hubiera tomado este tipo de medidas, a un costo alto en tiempos electorales, que ha conseguido que el Dow Jones Industrial Average haya perdido todas sus ganancias desde que el presidente asumió el cargo. Cayendo un 30%.

Italia registra ya 2, 503 fallecimientos en el mismo lapso de tiempo.

Además de estas medidas, el presidente estadounidense ha anunciado un paquete de estímulos fiscales de 850,000 mdd que equivalen al 4% del PIB de ese país y que incluye cheques que deben llegar a familias en un par de semanas.

En México no tenemos la misma suerte. La economía no da, el sistema de salud tampoco, y en lugar proteger a la ciudadanía, las autoridades toman medidas tardías, abren las puertas de nuestra nación para “buscar inversión” y ofrecen a nuestro país como sede alternativa para los vuelos que no puedan aterrizar en Estados Unidos provenientes de Europa, que se ha vuelto el nuevo epicentro de la pandemia.

A lo que hay sumarle que mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda el aislamiento y el menor contacto posible entre la gente, nuestro presidente reparte besos y abrazos en sus giras y declara que el “escudo protector” de México ante el coronavirus “es como el detente “, y que junto con la honestidad y el no permitir la corrupción “es lo que protege”.

¡Vaya manera diferente, extraña y anormal de razonar!

Mientras tanto el número de contagios en nuestro país aumentó a 93. Siendo 11 más que el último reporte brindado el lunes y abarcando 19 de nuestros 32 estados.

De llegar a declararse la fase 3 de la pandemia, que es cuando los contagios ya no pueden ser rastreados, se calcula que 250,000 mexicanos podrían llegar a estar infectados. Según lo estima Ruy López, director general del Centro de Programas Preventivos de Control de Enfermedades.

Perú ingresó a esta fase con 117 casos.

Finalmente, según datos publicados por Mitofsky tan sólo el 30.7% de los encuestados confía “mucho” en que el gobierno esté tomando las medidas correctas, el 32% “nada” y 18% poco. Estos últimos suman el 50% y mientras la industria privada hace su parte el gobierno prefiere “que Dios nos ampare.”

El Coronavirus resultó ser mejor que la oposición.

El último en salir apague la luz.

@HenaroStephanie