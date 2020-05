Diez de la mañana en punto. Ya están listas la pequeña Alicia y su mamá para conectarse vía Zoom con la maestra de… ¿jardín de niños? Así es. La mamá la dejó conectada mientras conversaba conmigo por teléfono y cinco minutos después la pequeña la interrumpió para decirle que la miss estaba congelada.

El kínder en línea para una niña de cuatro años me sorprendió, pero viniendo de una escuela particular, era comprensible como una “solución” tecnológica de la escuela para asegurar el pago de las colegiaturas durante la cuarentena.

La realidad es que no se trata de una iniciativa exclusiva de los colegios privados. En la plataforma Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública, los contenidos para las clases a distancia abarcan a la población en Educación Inicial y Preescolar (maternal, kínder y preprimaria) e incluye ejercicios y evaluaciones.

El proceso de aprendizaje a distancia para niños tan pequeños requiere necesariamente de la intervención de un adulto, con la carga extra de trabajo y la curva de reaprendizaje que representa para los padres, o aquellos que cuenten con el tiempo para tomar algo parecido a un curso intensivo para ser mejores padres (si existiera).

Pero traigo ahora a cuenta las clases a distancia para los siguientes niveles escolares de la plataforma de la SEP que son de carácter obligatorio: primaria y secundaria, impartidos a través de Once TV y que incluye contenidos complementarios multimgedia que se pueden consultar en el propio portal del programa.

Para estos niveles, las condiciones de las clases exigen: tiempo dedicado de los padres para supervisar y apoyar a los hijos; la atención de los niños durante cuatro horas continuas a la programación de Once TV y dos más por la tarde para ver Cine Club Familiar. Este tiempo de programación corresponde a la primaria, la secundaria tiene otros horarios más discontinuos.

El alumno debe llevar un expediente por escrito de sus Experiencias de Aprendizaje Diario, del que dependerán sus calificaciones y, eventualmente, deben acceder a Internet para reportar sus dudas con los maestros vía correo electrónico (también puede ser por teléfono) u obtener las fichas de repaso en el portal, dónde también se incluyen las evaluaciones.

Salvo que los contenidos de la televisión combinan dibujos animados y dramatizaciones con botargas, las asignaturas mantienen una didáctica de recursos limitados y los profesores a la vista de la pantalla son ajenos al uso de las herramientas digitales. Un profesor aparece a cuadro enseñando sumas y restas con número decimales apoyándose con un pizarrón.

La demanda de recursos paternos, tecnológicos y el tiempo de atención a las clases por parte de los niños a través de la estrategia de la SEP, son las mismas para cualquier niño de cualquier lugar del país.

Cacahuatepec es un pequeño poblado de Oaxaca, donde Carmen, una joven campesina, viuda, con tres hijos menores de edad, narra que tiene que darse el tiempo para atender a sus tres niños frente al televisor para que cumplan con la escuela. El esfuerzo de los niños y la mamá no termina con la transmisión de Once TV; una vez a la semana tienen que caminar a la cabecera municipal (15 kms) para enviar a los maestros el reporte de sus trabajos por correo electrónico, requisito indispensable para ser aprobados, aunque este trámite no lo exige la plataforma de la SEP.

Solo para tratar de entender para quiénes está diseñada la plataforma, expongo la cita de una de las recomendaciones que se les hacen a los alumnos sobre sus nuevas condiciones de estudio:

“Destina un lugar en casa para estudiar todos los días en donde te sientas cómodo y te puedas concentrar mejor”. Si el promedio de la vivienda urbana apenas llega a sesenta metros cuadrados y en ella viven cinco individuos que están todo el día juntos, encontrar ese espacio podría estar reducido al cuarto de baño en horarios de poco tráfico familiar.

Corolario: el problema de la educación a distancia no se resuelve solo con tecnologías. El país está requiriendo una actualización urgente de sus métodos de enseñanza y de modelos didácticos acordes a las nuevas realidades digitales que, de forma flexible, puedan adaptarse a las realidades sociales de las comunidades del país.

* Elsa Díaz Coria A. estudió comunicación y RP. Ha sido reportera, analista de información y desde el año de 1998 es consultora de comunicación para empresas y organizaciones del sector privado.

Contacto: [email protected]