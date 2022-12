Cubana abdala llegó, le hacen el feo en CDMX

*Luego de que el Tribunal Electoral de la Federación revocó la convocatoria de la Cámara de Diputados para renovar consejeros del INE por violar el artículo 41 de la Constitución, el coordinador de Morena en la Cámara Diputados Ignacio Mier, dijo a regañadientes que revisará la sentencia. Eso si, el poblano no dejó de mostrar que lo hace a disgusto, al señalar que en el Tribunal podrían querer “reglas a modo, para que los próximos consejeros sean ahijados de Claudio X o Lorenzo Córdova”. Como quien dice, para el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, sólo los candidatos palomeados por el presidente son los buenos. Algo así como aplíquese la ley, pero en los bueyes de mi compadre...

*Crece el escándalo por el plagio de la tesis que para recibirse como licenciada en derecho hizo en 1987 Yasmin Esquivel Mossa, quien gracias a la influencia de su esposo José Maria Rioboo, uno de los principales contratistas de la 4t, logró llegar como ministra a la suprema corte que hoy ¡pretende presidir! Desafortunadamente para la jurista, en este caso no se necesita ser un experto para comprobar que hoja por hoja, capítulo por capítulo, su tesis de licenciatura es idéntica a la de Edgar Ulises Báez, presentada un año antes, en 1986, ambas dirigidas por Martha Rodríguez Ortiz. Como defensa, Esquivel recurrió entre otros a la maestra Rodríguez que en una carta asegura sin pruebas y con faltas de ortografía que la tesis es original y no un plagio, como si su sólo dicho probara algo. En pocas palabras, la ministra no es abogada y la Universidad Nacional debe ir al fondo de este penoso caso y no ser cómplice porque, aunque ha dicho que entre las dos tesis existe “un alto nivel de coincidencias”, son muchas las voces que acusan que el plagio y la venta de tesis es una práctica común en la institución. El plagio de un trabajo intelectual no es ninguna novedad en México o en cualquier parte del mundo, el problema en este caso es que 1, se trata de una mujer que tiene en sus manos la enorme responsabilidad de la aplicación de la ley en nuestro país, 2, que aspira a presidir el máximo órgano del Poder Judicial y 3, lo más grave es que su conducta pone en evidencia, una vez más, que la llamada lucha contra la corrupción del presidente y la 4t es sólo un demagógico eslogan de propaganda política.

*Como respuesta a la queja de una ciudadana presentada el pasado mes de marzo, el Tribunal Electoral Federal determinó como propaganda calumniosa los señalamientos de Morena y su dirigente Mario Delgado quien calificó como traidores a la patria por votar en contra de la Reforma Eléctrica a “diversas personas legisladoras” en un boletín, en una conferencia de prensa y diversas publicaciones en redes sociales. En este caso, el TRIFE fundamentó y motivó las sanciones impuestas y determinó la responsabilidad en Delgado Carrillo y su partido. A ver si ahora, desde la mañanera, no se van contra el TRIFE como sucede con la tenaz campaña emprendida desde esa tribuna contra el INE.

*La buena: Llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana cerca de 5 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala que de inmediato han empezado a ser repartidas por varios estados para su aplicación inmediata. La mala: La semana pasada las autoridades de la Ciudad de México informaron que están a disposición de los capitalinos las vacunas distribuidas en sus centros de salud en un horario de vacunación de 8:30 a 15 horas, aunque la respuesta ha sido más que tibia, fría. La peor: El viernes, legisladores federales y locales han pedido a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum suspender la aplicación del reactivo cubano, mientras no se tenga la certificación o el aval de la Organización Mundial de la Salud.