Es común pensar que una buena salud financiera se consigue con un buen ahorro. Sin embargo, eso es sólo una parte. Una buena salud financiera se consigue con diferentes ejercicios, entre los que se encuentra el ahorro, pero no es la única operación, ya que por sí solo el dinero ahorrado en una cuenta de banco pierde valor.

Lo anterior no quiere decir que el dinero ahorrado deje de valer, sino que, debido a la inflación, un ahorro simple no crecerá y se estancará en relación con los productos y al valor que estos alcanzan. Para contrarrestar este efecto, se usan las inversiones.

Es probable que las personas que invierten, poco a poco se vayan haciendo más experimentadas a tal grado que tengan la inquietud de invertir en mercados o activos para los cuales se requerirían de grandes capitales para hacerlo, para esos casos se diseñaron los fondos de inversión.

¿Qué son los fondos de inversión? Para saber qué son, uno debe de pensar en el mercado de valores. Muchas de esas opciones de inversión no están al alcance de todos los inversionistas, aunque tengan un gran olfato financiero. El problema es que son caros, no están disponibles en México o requieren de cierta certificación para acceder a ellos. Un fondo de inversión es la unión de capitales de diversos inversionistas que buscan tener acceso a los valores a los que normalmente no podrían acercarse.

¿Cómo funcionan los fondos de inversión y cuáles son sus características? Para saber cómo funcionan de una manera rápida y fácil habrá que imaginarse una canasta. Dentro de ésta hay un conjunto de valores, como bonos bursátiles o acciones, que fueron puestos ahí por un banco o una casa de Bolsa, con la intención de que los inversionistas junten sus recursos en ella. Cada uno de los inversionistas que colocan su dinero en esa canasta no podrían comprar por sí solos muchos de los activos que se encuentran dentro de ella, por eso, al reunir sus capitales, el acceso a los activos es más fácil para todos.

El banco o casa de Bolsa se encarga de administrar el dinero de los inversionistas según como se vayan moviendo los activos que se encuentran en esa canasta en el mercado de valores. Cuando la canasta obtenga rendimientos, todos obtienen la parte proporcional de sus inversiones.

Un fondo puede ser de renta variable y contener acciones de empresas, de renta fija y contener bonos o ser mixto. Aunque puede haber muchos otros tipos de fondos con otros activos.

El inversionista que compra una parte del fondo tiene acceso a saber en todo momento que contiene su canasta y los resultados de la gestión. Es por esto que los fondos son una gran alternativa para participar en inversiones que ayuden a tener una buena salud financiera y que los ahorros de las personas se encuentren siempre por encima de la inflación.

El autor es asesor de Educación Financiera en BBVA Bancomer.