Aunque persiste el desgarramiento de vestiduras por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó incorporar a la boleta de la elección presidencial la candidatura independiente de Jaime Rodríguez, “el bronco”, la verdad es que deberíamos festejarlo.

Desde hace dos meses que la campaña parece estar pasmada, con un candidato puntero, seguidos por los otros aspirantes a la Presidencia.

Sagazmente, Andrés Manuel López Obrador evita engancharse en polémicas.

En suma, la campaña presidencial no ha atraído la atención de los ciudadanos de a pie. El “Bronco” puede avivar una campaña que parece evento de Dormimundo. Con un solo beneficiario, lo cual explicaría la indignación de Morena.

Washington, Iguala y las “black ops”

Una “filtración” de alguna agencia estadunidense, probablemente la DEA, intenta demostrar que el gobierno de México no atendió la evidencia que contienen las grabaciones que hicieron de charlas entre narcos de Chicago y los narcos de Iguala.

Dichas grabaciones, sin duda, son el resultado de una de tantas “operaciones negras”, la especialidad de agencias como la DEA, para manipular informaciones y divulgarlas cuando es políticamente conveniente para los intereses de Washington.

Difícil conocer la intención de “filtrar” las “grabaciones de Iguala”, pues ese es el chiste de las “black ops”, no revelar los cómo, los cuándo y mucho menos los porqué. Los renglones torcidos de Washington

Sin cronistas, el votante está indefenso

Es curioso, pero los afanes políticamente correctos de tratamiento equitativo a las fuerzas políticas que disputan la Presidencia, han llevado a extremos que, desde la perspectiva de quien esto escribe, no contribuye a la mejor información de los ciudadanos de a pie, que son quienes votarán en julio.

En todos los espacios de los medios impresos y electrónicos, se asignan espacios iguales, para no ser acusados de parcialidad, lo cual limita la tarea periodística, porque sólo sabemos de declaraciones, no de hechos.

No sabemos los ciudadanos de a pie cuántos acuden a los mítines, cómo reaccionan a los discursos, cómo reacciones los invitados a eventos de distintas organizaciones. No lo sabemos, porque ya nadie hace crónica de los eventos de las campañas.

NOTAS EN REMOLINO

Una de las preocupaciones de las ONG es que los intereses electorales ya no dejarán que se consolide el sistema nacional anticorrupción. Y, curiosamente, temen que la influencia futura ya no sea igual, justa respuesta a su sistemática demolición de la imagen del gobierno actual… Ya recibió el Senado la iniciativa de ley de comunicación social que aprobaron los diputados. Decidirán los senadores si, por complacer a los críticos, se arriesgan a pasar a la historia como los primeros que son sancionados por la Suprema Corte de Justicia… Hasta para quienes seguimos atentamente los temas políticos y económicos fue difícil entender las justificaciones que dio Gerardo Esquivel a la propuesta lopezobradorista de congelar los precios de los combustibles los primeros tres años de su gobierno. Sobre todo, para explicar que no se reanudarían los costosos subsidios… Ayer en Washington, el inquilino de la Casa Blanca Donald Trump dijo no tener prisa para la firma del renegociado TLCAN, lo cual, para variar no es exacto, pues en mayo se vence el término de la autorización del Congreso para negociar directamente los acuerdos comerciales. Tendrían que renovarle la autorización… Algún funcionario de Coahuila ha dictaminado que está prohibido que los padres y madres les propinen alguna nalgada a sus hijos. Nunca oyó, por lo visto, que una nalgada a tiempo en la niñez ahorra más de 100 horas de siquiatra en la edad adulta…