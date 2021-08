“Imagínense a la economía mexicana como un elevador en caída libre desde el último piso del Empire State”, respondió un respetado economista al preguntarle qué pasaría si se mete mano a las reservas del Banco de México.

Explicó el rol fundamental de las reservas para garantizar la liquidez de los intercambios comerciales y financieros de México, además de garantizar el pago de las obligaciones internacionales del país. Asegura estabilidad.

“No se crean, el presidente tiene más idea de las finanzas públicas de lo que piensan, como él dice “no se chupa el dedo”, sabe muy bien las consecuencias si intentara hacer realidad esa provocación”. Sonriendo, dijo: “Talk is cheap”.

Sísifo y los coordinadores de Morena

Inexplicable para muchos la decisión de última hora de forzar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a un período extraordinario para la revocación de mandato, salvo que, como dijo Roy Campos, la cercanía del uno de septiembre.

No tener ya la mayoría calificada obliga a los coordinadores de senadores y diputados morenistas a convocar a la oposición a la concordia, como en “otros momentos históricos” que dijera Ignacio Mier el líder de los diputados de Morena.

Tanto él, como el coordinador senatorial Ricardo Monreal deben negociar también en Palacio, para que, cuando haya legislación significativa por aprobar, y tejan acuerdos con otros partidos, no los destejan en una mañanera.

Los niveles de calidad en el Gobierno

También la administración pública, por más austeridad que se proclame, necesita mantener niveles de calidad en la administración pública con personal apto y bien calificado para alcanzar la eficiencia.

La eficiencia del gobierno es obligatoria, pues, como dicen, administran los asuntos del pueblo y sus dineros, pero la austeridad llevada al extremo puede contribuir a rebajar la calidad del servicio a la ciudadanía.

Ejemplo, la 4T está en su derecho de renovar los libros de texto, piden personal calificado con estudios superiores y cuando menos con cinco años de experiencia. Si, pero recibirán sólo un estímulo económico de 5 mil pesos.

Notas en remolino

Como lo advirtió la titular de Economía Tatiana Clouthier, si el T-MEC como todo acuerdo internacional significa ceder algo de soberanía, el capítulo laboral del T-MEC amenaza ser el talón de Aquiles de la política sexenal de la STPS de Luisa María Alcalde y crear desconfianza en la industria de exportación... La renuncia de Enrique Márquez a la dirección de Política Cultural de la SER será una lección para quienes no creían que ya muchas cosas no son igual... Un director de comunicación de una dependencia federal de sexenios pasados vio llegar corriendo a un reportero cuando ya había pasado una entrevista. “Van a estar en tal parte dentro de media hora y hablarán otra vez con la prensa”. Agradecido salió disparado. Era el reportero del Bucareli News, conocido por todos... Sobre tiempos de cambio, escribió la escritora española Carmen Martín Gaite: “si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo”...