Se dijo aquí hace cinco días de la ampliación de tareas para Adán Augusto López, titular de Gobernación. No se previó el rol de gran operador político y los obvios desplazamientos en el círculo íntimo del presidente.

Viejo amigo personal del presidente, zanja el imprevisto problema generado en el gabinete por el prematuro arranque de la carrera por la sucesión, pues garantiza que el peso de Bucareli sólo inclinará la balanza por quien decida el presidente.

Al mismo tiempo, Palacio lo considera el más adecuado para la operación “trato duro”, con que, igual que en CDMX, poco a poco “ablandarán” a la alianza opositora, la dividirán e intentarán mantenerla dividida por los próximos 30 meses.

Contra la crisis la 4T usó receta neoliberal

Desde hace más de cuatro décadas, los gobiernos de México, particularmente los hoy definidos como “neoliberales”, usaron la migración y la informalidad como válvulas de seguridad contra estallidos sociales durante las más graves crisis.

Las estadísticas del actual régimen sobre recuperación económica muestran el crecimiento de la informalidad, el reconocimiento de que no importa el impacto fiscal, de los males el menor, dijo la 4T, igual que sus antecesores neoliberales.

No hablaron como Fox de “capacitar a los jardineros migrantes a Estados Unidos”, no, a los mexicanos que emigraron les llamaron héroes”, mientras envían cifras récord de remesas a sus familias en México. Sus dólares no tienen ideología.

Porfirio Muñoz Ledo, tarde, pero sin sueño

Advirtió el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo del riesgo de una “regresión, semejante a un golpe de Estado”, por la concentración del poder en un Ejecutivo omnipresente y piramidal.

El exlegislador morenista y fundador de la “Corriente Democrática” que arropó e impulsó a la izquierda a la disputa democrática del poder, criticó lo que describió como “mega presidencialismo”.

En la euforia del 2018, Muñoz Ledo, tan inteligente, prefirió ignorar las señales de la “regresión” en las narrativas de campaña del 2006 y el 2018. Tarde su queja, pues ya lo enviaron allá donde “es el llanto y rechinar de dientes”, según la Biblia tan de moda.

Notas en remolino

Si, como dice el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, fue “rumor” la renuncia de Julio Scherer Ibarra, ¿acaso la multiplicación de tareas de Bucareli achica las de la Consejería Jurídica? Conste, es pregunta... Por cierto, ya tenemos una grave y mexicana crisis migratoria. Primer dilema para Gobernación.... Confiemos que la reforma eléctrica que enviarán al Congreso no vaya a incluir transitorios de carácter confiscatorio. Por cierto, la CRE negó permisos a generación eléctrica por energía solar. Mal augurio... Si las pruebas del soborno de Odebrecht de la FGR no las entregó Brasil, todo el caso se sustenta en el guión escrito para Emilio Lozoya. Sólo “hearsay”, dicen las cortes norteamericanas... Se queja el Consejo Nacional Agropecuaria de una norma sobre aguas residuales que no se consultó con los productores agrícolas... Desde el siglo 19, una sabia recomendación a la LXV Legislatura que empieza: “Hay que unirse para hacer algo juntos, no para estar juntos” ...