La banca observa con optimismo la recuperación del crédito.

Es buena noticia. La banca es uno de los mejores termómetros de la marcha de la economía, prácticamente en tiempo real.

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, comentó ayer que se registra una ligera recuperación en la demanda del crédito sobre todo en algunos segmentos empresariales y en el consumo.

Sin embargo, también fue preciso y aclaró que los números siguen siendo negativos y observan caídas aunque menos pronunciadas.

Y en algunos casos, como la cartera del crédito a nómina y el sector restaurantero incluso hay crecimiento.

La cartera empresarial todavía no se recupera pero ya muestra estabilidad.El crédito a las grandes empresas cerró el primer trimestre del 2021 con una caída de 15.4% en su comparación nominal anual; pero en su comparación contra el cuarto trimestre del 2020, ya mostró un crecimiento marginal de 0.1%.

Entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), hubo una contracción nominal anual de 7.4%; y en su comparación trimestral de -1.5 por ciento.

En donde esperan más rápida y contundente recuperación es en el consumo y servicios, en particular restaurantes.

La reapertura de actividades luego del confinamiento por el Covid-19 parece alentadora. Ojalá.

Eliminan asimetría de Pemex

Ayer se promulgó -al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- la reforma a la Ley de Hidrocarburos.

Con ello se elimina la facultad a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para establecer una regulación asimétrica para que Pemex sea considerado dominante en el mercado mayorista.

La Onexpo, según su dirigente Roberto Díaz de León, advirtió que se perderán 20,000 millones de pesos anuales de inversiones.

El dirigente gremial reveló que hay por lo menos 3,500 permisos detenidos.

En paralelo ayer mismo, la Secretaría de Energía (Sener) pidió más tiempo para avisar que está suspendida la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

La dependencia que encabeza Rocío Nahle pidió una prórroga al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que encabeza el estoico juez Juan Pablo Gómez Fierro para publicar el aviso sobre la suspensión de los efectos legales de la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos se aprobó en el mes de abril en el Poder Legislativo y se publicó en el DOF, el 4 de mayo pasado.

La medida cautelar fue concedida el pasado 14 de mayo y Sener tenía un plazo de 3 días para publicarlo. Con dos días de retraso, ayer pidió más plazo.¿La causa? Porque “está en proceso de realizar las gestiones necesarias para acatar la instrucción”. La pregunta es: ¿pues qué tantas gestiones tendrá que realizar para publicar un simple aviso?

Sobadita y golpe a Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplicó ayer durante su conferencia mañanera el “clásico golpe y sobadita” al Banco de México.

Aunque primero vino la sobadita. Elogió al banco central porque está aplicando una política monetaria adecuada para combatir la inflación.

Esta expresión presidencial impulsó por la mañana la apreciación del peso frente al dólar.

También reiteró que respetará la autonomía de Banxico. Luego vino el golpe. Reclamó al instituto central que este año no haya entregado remanentes al gobierno mexicano.

El Presidente de México dijo que: “Tendrían ellos qué explicar, pero esto es términos muy respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí había remanentes, o sea, en las administraciones pasadas, y ahora no hubo. Pero no estamos demandándoles nada, ni cuestionándolos, nada más que tengo que decirlo porque aquí se habló de que podía la hacienda pública tener un ingreso adicional. No fue así”.

Y ¿entonces? Si el gobierno no demanda, no necesita, ni cuestiona a Banxico (por los remanentes) y además cree que está enfrentando bien la inflación, ¿para qué la rudeza innecesaria? Claro, es pregunta.

marcomaresg@gmail.com