Mi abuela solía decir que nadie experimenta en cabeza ajena. Aunque ese dicho es muy cierto, no significa que no se pueda aprender de las experiencias de otros, de observar sus comportamientos, sus reacciones y entender el contexto en el que se producen.

De hecho, el manejo de mis propias finanzas personales e incluso mis opiniones sobre ciertos temas han evolucionado. Por ejemplo: antes era importante para mí ahorrar todo lo que podía. Sigue siendo un concepto muy válido. Pero hoy en día me parece que es más valioso tener claras nuestras prioridades y dirigir nuestro dinero hacia aquello que es más importante para nosotros. Pero además he entendido que esto es diferente para cada persona y lo que es valioso para mí, no necesariamente lo es para otro.

Alguna vez he hablado en este espacio acerca de mis dos educaciones financieras, del contraste que veía entre la forma como mi padre y mi abuelo manejaban las finanzas del hogar. El primero de manera muy caótica, acarreando deudas constantes en sus tarjetas de crédito y con un elevado nivel de estrés. El segundo de manera ordenada, con un método que había dominado a lo largo de muchos años y sin preocupaciones financieras.

De los dos aprendí la importancia de los seguros. Cuando era casi adolescente me tocó ver cómo mucha gente perdió todo lo que tenía a raíz del terremoto de 1985, porque no tenían un seguro de hogar. Vivíamos en una de las zonas más afectadas, aunque afortunadamente el edificio donde vivíamos no tuvo daños. También me tocó vivir enfermedades de mis abuelos, que se pudieron tratar de la mejor manera gracias a que contaban con un buen seguro de gastos médicos.

Mis padres a veces peleaban por dinero y aprendí que las parejas tienen que hablar y establecer metas comunes, porque el matrimonio se trata de caminar juntos hacia una misma dirección. Mi esposa y yo siempre nos hemos comunicado, desde el primer día y rara vez hemos tenido alguna pelea fuerte por algún tema financiero. Los dos jalamos parejo y mantenemos una total transparencia, que nos ha llevado a tener absoluta confianza en el otro.

Cuando era niño, en la escuela, viví la experiencia de perder a un amigo, a quien su padre tuvo que sacar porque ya no podía pagar. Perdió todo su dinero en un negocio que no funcionó. Esto fue apenas el principio: varios meses después fueron desalojados de su hogar y la familia se desmoronó.

Me tocó también perder amigos pero por razones opuestas. Hubo gente a la que le comenzó a ir bien y como consecuencia iniciaron una vida llena de lujos: viajes al extranjero, ropa de marca, autos del año, una gran casa en una zona residencial, club deportivo, etc. Se alejaron de mí porque ellos ya estaban en otra “categoría”. Mi familia no estaba a su altura. Hubo casos en los que esa riqueza perduró, pero también hubo quienes empezaron a vivir más allá de sus posibilidades: todos esos “lujos” estaban construidos sobre cimientos de papel. El dinero puede hacer que la gente pierda de vista lo que es más importante.

En el edificio donde vivo hay dos vecinos que no han pagado mantenimiento desde hace muchos meses. Ambos tienen empresas propias, buenos coches y en general parecía que les iba muy bien. Pero como mucha gente, tenían deudas y pocos ahorros. Perdieron buena parte de sus ingresos y hasta la fecha no se han podido recuperar. Por eso no me gusta tener deudas, ni siquiera a meses sin intereses, porque representan compromisos que tenemos que pagar con dinero que todavía no hemos ganado. Si ese ingreso futuro no llega - o se ve fuertemente reducido - nos podemos meter en muchos problemas.

En mi vida he aprendido mucho acerca de finanzas personales, de lo que se debe y no se debe hacer, a través de la experiencia de otros. No se trata nada más de observar, leer y escuchar, sino de analizar y reflexionar sobre todo ello. Eso me ha ayudado mucho a construir una vida con cimientos sólidos.

