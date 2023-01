Apelar a las emociones, clave para opositores

Tiempo, circunstancias y contexto distintos, pero está vigente la fórmula que permitió a un político ganar la Casa Blanca en 1968 tras dos derrotas escandalosas, hacer de apelar a las emociones del lector el mensaje central de la campaña.

Tiene razón Federico Berrueto al advertir a la oposición que la fuerza electoral consiste en capitalizar electoralmente el descontento, los errores presidenciales, el eventual deterioro económico, la violencia y la persistente corrupción.

Para repetir la hazaña de Nixon y lograr que los ciudadanos vayan a las urnas motivados por la machacante apelación a sus emociones de la narrativa de la oposición exigirá talento, capacidad y temple para aguantar los embates de los diletantes.

En seguridad vale revisar al México real

El oficialismo ha iniciado una campaña ideológicamente inspirada para cambiar la naturaleza de la política de seguridad mediante un giro que “se aleje de las premisas estadunidenses” para confrontar al tráfico de drogas.

Por sí mismo difícil, tal giro cuando las bandas del crimen organizado ya iniciaron la creciente globalización de sus actividades ilegales, particularmente de la fabricación y comercialización de cocaína y drogas sintéticas.

Ayer, uno de enero, el México real mostró la arrogancia y empoderamiento del crimen organizado al atacar una prisión en Ciudad Juárez y liberar a 24 presos matando custodios. ¿Quieren rendirse a la arrogancia criminal?

¿Dejar de beneficiar a la Iglesia Católica?

En torno a esa premisa gira el proyecto del ministro Juan Luis González Carrancá que pretende declarar inconstitucional que en los espacios públicos se instalen nacimientos navideños y otras manifestaciones religiosas.

El proyecto del ministro considera que “son instrumentos de dominación” de la poderosa jerarquía católica que “utiliza sus símbolos religiosos con el fin perverso de dominar la psique de la colectividad”.

El proyecto se quedó congelado, pero tarde o temprano tendrá que ser votado y sabremos si los ministros de la Suprema Corte, quienquiera que la presida, van a revivir el anticatolicismo callista.

Notas en remolino

Es posible que oficialismo sobreestima la relación con Brasil al suponer que con el presidente Lula formarán un frente compacto con México para confrontar a Estados Unidos… Para inyectarle emoción a la decisión que hoy tomarán los ministros de la Suprema Corte de Justicia para elegir a su presidente, el senador Ricardo Monreal los acusa de no apegarse a la “austeridad republicana” … La mayoría morenista en la Cámara de Diputados rechazó a Sergio López Ayón para integrarse al grupo que evaluará a los candidatos a consejeros electorales del INE por “criticar la reforma electoral”. No sabíamos que la “reforma” fuera tan sagrada como las tablas de la ley que recibió Moisés en el Monte del Sinaí… Fuentes universitarias rechazan la afirmación de que la UNAM rehúye tomar una decisión sobre el conflicto de la crisis de la ministra Yasmín Esquivel, sólo que los tiempos del campus no son tiempos de politiquería… Desde el siglo 19 dejó el poeta estadunidense Ralph Waldo Emerson este pensamiento adecuado para el año que empieza: “grabad esto en vuestro corazón: cada día es el mejor del año”...