"Tantos organismos han dificultado gobernar al Presidente", respondió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a Carlos Navarrete, entonces secretario general del PRD que le consultaba alguna reforma.

Hace más de dos años, le dijo a un panel de periodistas de Televisa: "tengo gran desconfianza de los organismos autónomos". Confirma que no ha engaña a nadie, pues no ha hecho nada que no haya anunciado.

No nos sorprendamos por la dura ofensiva contra todos los organismos autónomos. Intentará desmantelar todas las instituciones, porque, según dijo hace quince años, "quitan poder a los Presidente y les dificultan gobernar".

Banxico, ¿será otro diálogo de sordos?

A última hora, cuando estaba lista la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir el dictamen sobre las reformas a la Ley del Banco de México, se les avisó que el tema ya no estaba agendado ni para el pleno.

Algunos creen que la reacción adversa a la iniciativa que comprometería la integridad misma del banco central forzó reconsideraciones. Uno duda, cuando lee argumentos como el que llega en billetes de dólares la inversión extranjera.

Veremos si dentro de cuatro semanas sirvió de algo el "parlamento abierto" que escuchará los argumentos contra la iniciativa o si, como es hábito sexenal, habrá un diálogo en el cual oyen a todos, pero no escuchan a nadie.

Seguridad: ley a modo de la simulación

Ha sido aprobada la ley de seguridad, con la cual, torpemente se cree que el Gobierno de México se controlarán las actividades de las agencias extranjeras en territorio nacional y se les obliga a rendir parte de todas sus actividades aquí.

"Son estándares internacionales" decían henchidos de fervor patriótico los diputados de Morena que consiguieron una abrumadora mayoría que convierte en ley la iniciativa que es clara invitación a la simulación.

Una broma internacional cumplir un texto que regula la realidad no siempre placentera de las tareas de inteligencia. Ley destinada a que le ocurra, como hace 50 años, a las callistas leyes religiosas: todos simulábamos cumplirlas, nadie lo hacía.

Notas en remolino

"México cumplió con la doctrina constitucional al reconocer al Presidente Electo Biden cuando se completó el ciclo legal en Estados Unidos", dijo el martes el canciller Marcelo Ebrard al comentar la carta presidencial al triunfador de la elección del pasado noviembre. Confiemos que el equipo de Biden así lo entienda... Es comprensible no quiera que el miedo de tanta gente por la nueva avalancha de contagios por Covid 19 se convierta en pánico; pero poco ayuda que el titular de la SSA Jorge Alcocer nos diga que en la mayoría de los Estados la pandemia está controlada... Por cierto, el canciller Ebrard confió en que el próximo año México pueda fabricar su propia vacuna. Hubo un tiempo que aquí se producían, es cierto... Después de muchas semanas, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez está lista para trabajar. Verán de que está hecha... Sorpresa entre la bancada de los diputados morenistas tener que aprobar penas de cárcel para quienes tomen las casetas de peaje en las carreteras. Quizá algunos perderán clientela...