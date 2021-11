Alchemia Communications Group, agencia de marketing-by-design, y Brands Travel, una agencia boutique de marketing integral con un enfoque digital, anunciaron una alianza estratégica.

Desde sus oficinas en la Ciudad de México, Los Cabos, Houston, Miami, Bogotá y Buenos Aires, Alchemia y Brands Travel ofrecen soluciones de comunicación, marketing, relaciones públicas, gestión CRM, relacionamiento estratégico, branding y evolución digital.

Los CEO de ambas firmas, Lourdes Berho, de Alchemia, y Carlos Ulibarri, de Brands Travel, dijeron que ya han colaborado juntos en el pasado, por lo que comparten los mismos valores y que el paso natural para seguir evolucionando es precisamente esta alianza.

La aplicación colombiana de entregas, Rappi, espera la autorización de las autoridades para operar como banco digital en el país sudamericano en el primer trimestre del próximo año.

Con la eventual aprobación, la aplicación proyecta ampliar los servicios como entidad financiera dentro del joint venture que surgió en 2019 entre Rappi y el Banco Davivienda bajo el nombre de RappiPay en Colombia y con el que ofrecen una tarjeta de crédito y una cuenta de depósito electrónico.

Actualmente Rappi ofrece algunos servicios financieros en Colombia, México, Brasil, Perú y Chile que varían dependiendo de las regulaciones en cada país, pero no tiene la oferta completa de un banco digital.

Rappi y Davivienda acordaron una inversión de unos 100 millones de dólares en RappiPay y ambos socios están comprometidos en seguir fondeando la compañía en la medida en que va creciendo.

La aplicación cuenta actualmente con cerca de 150,000 repartidores activos, para entregar bienes y servicios.

McAfee anunció que el consorcio liderado por la firma estadounidense de capital privado Advent International comprará la empresa de seguridad cibernética en un acuerdo por 14,000 millones de dólares.

El negocio se anuncia cuando el cambio hacia el trabajo remoto impulsado por la pandemia y un aumento de los ataques cibernéticos han alentado la demanda por antivirus y software de seguridad digital.

La empresa, fundada por el empresario tecnológico estadounidense John McAfee en 1987, fue la primera en llevar al mercado un antivirus comercial. Intel lo compró en 2011, cuando el propio McAfee ya no tenía ninguna implicación.

Como parte de la transacción, el grupo inversionista adquirirá todas las acciones comunes en circulación de McAfee por 26 dólares cada una en un acuerdo en efectivo que valora a McAfee en aproximadamente 12,000 millones de dólares.

Grupo AeroMéxico recibió la certificación CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), que otorga la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) para transportar productos farmacéuticos de temperatura controlada.

AeroMéxico dijo que para obtener ese certificado fue objeto de una rigurosa auditoría en aeronaves, almacenes y plataforma entre otros aspectos, para constatar el apego a los requerimientos definidos por la IATA y la industria farmacéutica.

Tras recibir esa certificación la principal aerolínea mexicana dijo que incrementará su conectividad en el transporte de productos farmacéuticos con 10 hubs internacionales en Asia, Europa y Sudamérica.