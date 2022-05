Una de las profundas lecciones que nos ha dejado la aún presente pandemia, es que la salud y la economía están estrechamente ligadas. La gran experiencia nos debería llevar a concluir que para la recuperación económica en México y en toda América Latina es clave el acceso a la salud.

El problema es que conforme un estudio reciente, cerca de un 30% de las personas que habitan en los países de las Américas no buscaron atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples factores relacionados con el acceso. Fue un dato que surgió recién en el marco del Día Mundial de la Salud el pasado 7 de abril y que revela el gran reto que la región tiene por delante.

Al mismo tiempo, hay datos que señalan que a finales de 2020 las pérdidas económicas mundiales por la pandemia llegaban hasta 375,000 millones de dólares al mes. Ello derivado de la parálisis detonada por el Covid-19 que nos obligaba a mantenernos aislados y protegidos sin salir de casa. La región latinoamericana habrá aportado lo suyo en esa cifra y por tanto, le toca ver cómo remontar con rapidez para no caer en estancamiento.

¿Cómo hacer para que las autoridades que toman las decisiones tengan claro que se debe garantizar el acceso a la salud para que haya bienestar y crecimiento económico? Si no hay salud no hay producción, no hay impulso de la economía, ni hay productividad ni hay expansión productiva. Entre más personas tengan acceso a una cobertura de salud apropiada, será mucho más sencillo apuntalar la recuperación de Latinoamérica. En principio, entenderlo y actuar en consecuencia, es un gran desafío para nuestras naciones que han resultado muy golpeadas de la crisis sanitaria.

Al respecto, uno de los laboratorios activos en impulsar este enfoque es Pfizer, que ha tenido un rol protagónico con sus vacunas anticovid y ahora también sus pastillas anticovid. Su presidente para AL, Carlos Murillo, dijo que los avances e innovaciones médicas pierden sentido si no llegan a manos de los pacientes que las necesitan. Por eso, señaló, es indispensable que todos los actores de la sociedad trabajemos en

conjunto para crear modelos de acceso innovadores y que la calidad de vida de las personas se vea positivamente impactada.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para facilitar dicho acceso se requiere la implementación de acciones con un enfoque multisectorial y así fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar de sus habitantes.

Otro punto importante es que la ciencia está dando grandes saltos a partir de los esfuerzos en los últimos dos años de pandemia; fue una unificación de esfuerzos de empresas, academia, gobiernos y organismos multilaterales como la OMS, y ello está generado nuevo conocimiento como por ejemplo en torno a la tecnología del ARN mensajero.

Seguramente estarán surgiendo innovaciones en otras vacunas o en tratamientos a partir de ello, y es importante que toda la humanidad se beneficie de dichos logros científicos. Los científicos señalan que las innovaciones médicas que estarán saliendo de aquí al año 2025 pueden marcar un antes y un después en la vida de las personas y, por ende, ser un factor positivo en su bienestar y en la productividad de la región. Pero, insistimos, si no hay caminos para el acceso a esos avances de poco servirán.

