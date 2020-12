Con un viejo refrán, que en estos tiempos toma categoría de machista y por lo tanto se convierte en políticamente incorrecto, titulé la columna de hoy.

Sólo que a la anticuada sentencia le quitaré lo incestuosamente machista con un simple agregado de nepotismo para que diga así: A la prima se le arrima a los negocios del gobierno. Lectoras y lectores avezados, a estas alturas ya sabrán que me refiero a la señora Felipa Guadalupe Obrador Orlán, prima hermana del presidente López Obrador, a cuya empresa Litoral Laboratorios Industriales, Pemex le adjudicó contratos por más de 365 millones de pesos, durante el presente sexenio.

Lo anterior fue revelado por el reportero Carlos Loret de Mola quien se ha convertido en una piedra en el zapato del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador. Al parecer el periodista yucateco tiene mejor olfato y mayor poder de investigación que la propia Fiscalía General de la República (FGR). Él fue el que dio a conocer los videos en los que se ve a Pío, hermano de López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de David León Romero. Según declaró el propio León Romero, cuando entregó el dinero él no era funcionario público sino consultor. (El redactor de lo que usted lee investigó a través de varios portales de internet, incluyendo Wikipedia, de qué o de quién era consultor el mencionado sin encontrar respuesta).

En aquella ocasión el presidente López Obrador aseguró que el dinero recibido por su hermano eran aportaciones que la gente daba para fortalecer al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). No tengo porqué dudar de lo dicho por el inquilino de Palacio Nacional, pero me pregunto, ¿por qué entregar el dinero, de manera semiclandestina, en un apartado rincón de una cafetería y no en una oficina? No hagas cosas buenas que parezcan malas, reza el adagio.

En cuanto a los contratos de su prima con Pemex, el Ejecutivo manifestó que a Pemex “le metieron un gol” —¿quién?—, a pesar de que él había ordenado no entregarle contratos a su familiar por representar conflictos de interés. Dijo que en la paraestatal no se dieron cuenta o hubo omisión a su orden. Con curiosidad espero a ver qué sucede. Quién es suspendido o retirado de la petrolera por no cumplir con los señalamientos del presidente.

Pero con la denuncia de los contratos otorgados a la prima incómoda no termina todo, al final del reportaje de Mario Gutiérrez Vega, en Latinus, la plataforma virtual que dirige Loret de Mola, se informó que en febrero del 2019, cuando iniciaron las obras del Tren Maya, el municipio de Palenque autorizó a Felipa el uso de suelo de dos terrenos rústicos de su propiedad, para habitarse y ofrecer servicios de hospedaje. Lo hoteles con el membrete de ecoturísticos ya funcionan con los nombres de Winika Alterra —5 habitaciones en 6 hectáreas— y Winika Habitat —8 habitaciones en 32 hectáreas.

Una vez que funcione el Tren Maya los dos inmensos terrenos, que juntos suman 38 hectáreas y que ahora albergan 13 habitaciones entre los dos, pueden convertirse en desarrollos turísticos de gran plusvalía con ganancias millonarias para Felipa.

Si la información es verídica es urgente, por parte de AMLO, dar una amplia, veraz y satisfactoria explicación. No una justificación y, mucho menos, una mentira.

Alianza

Si cuando el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática hicieron una alianza, el connotado priista, Manlio Fabio Beltrones, declaró a los cuatro vientos que eso era una alianza antinatural. ¿Qué dirá ahora que se han unido el PAN, el PRD y el PRI... que es una alianza sobrenatural?

Memes de la pandemia

Que rápido se ha pasado el año, ni tiempo de adelgazar me ha dado.

Lo bueno del confinamiento es que nos está haciendo crecer como personas. Yo ya he crecido dos tallas.