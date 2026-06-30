El 1 julio y la viabilidad del T-MEC

Este 1 de julio oficialmente comienza la revisión del T-MEC, fecha en que los presidentes de los tres países deberán manifestar su interés por seguir el acuerdo comercial en conjunto.

Así se espera que este acuerdo siga. Canadá y México ya han manifestado que sí buscan seguir por 16 años más este acuerdo comercial, sin embargo, el presidente estadounidense no lo ha oficializado, aunque las voces dicen que sí, pero no se ha definido el cómo.

De ahí que ya hay voces que se podría llevar todo el año, dado que la seguridad y extradición de ocho personajes que el presidente de EU, Donald Trump ha solicitado al gobierno de México, que preside Claudia Sheinbaum no se ha llevado a la realidad.

De que haya T-MEC se dice que sí, el cómo es el tema. Tanto empresas norteamericanas, canadienses como mexicanas buscan que esta firma en la revisión se haga lo antes posible, y no se empalmen con las elecciones intermedias de Estados Unidos, para evitar politizar aún más este acuerdo comercial.

Las pláticas continúan, pero la directriz es lo que se busca establecer, a fin de que se hagan estrategias de largo plazo, y se conozcan las reglas del juego internacional. Donde si bien es cierto para Canadá y Estados Unidos es importante, México aun su comercio depende de este acuerdo, no hay que olvidar que el 80% de su comercio aun es con el vecino país del norte. Y aunque se dice sí habrá acuerdo comercial, el cómo es lo que genera volatilidad comercial.

El sector que siempre fue más que polémico es el automotriz, porque en el país vecino se ha hablado que se busca regresar a las armadoras norteamericanas a su país, sin embargo, la realidad es que, aunque no es descabellada, el costo para la empresa es por demás alto.

Los temas que darán de que hablar para el gremio automotriz es la regla de origen, que es la más estricta en cualquier tratado comercial del mundo, y es que se habla de un alza en el contenido regional que ya de por sí es del 70 y 75%, a un nivel mayor. Además de asegurar una manufactura mayor para Estados Unidos, punto que de aprobarse afectaría directamente las operaciones de México y Canadá. Aunado a ello de posibles aranceles.

La industria en México ha sido muy resiliente con y para los cambios, pero un ajuste arancelario mayor para México pondría al gremio en desventaja, de ahí que el sector busca que baje y la dejen al igual que todos los competidores, y ahí es donde podría ajustar el cambio.

Pero sobre todo pone en stand by los siguientes movimientos al interior de México, manteniendo a la expectativa las operaciones de mediano y largo plazo, afectando la inversión de largo plazo, y solo manteniendo las inversiones fijas.

Por lo pronto, el sector automotriz interno de ligeros se espera que se sostenga a una tasa del 5%, aunque a tasa anual del 3%. En vehículos pesados seguirá la racha negativa, para concluir similar al 2025 cuando se cayó un 33%, lo que no es nada alentados por la suma de ambos años y lo que ello representa, no sólo en ingresos sino en inversión y mano de obra.