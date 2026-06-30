“Tendremos que mostrar nuestra rebeldía”: Sebastián Beccacece

Ecuador confía en lograr el primer ‘Aztecazo’ en la historia de los Mundiales, es decir, derrotar a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México por ocasión inédita en el máximo torneo de la FIFA.

México ha sido anfitrión del Mundial en tres ocasiones (1970, 1986 y 2026), acumulando siete triunfos y dos empates.

Su décimo partido en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ será este 30 de junio contra Ecuador, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El invicto de México se pondrá a prueba contra una selección que viene con la motivación de derrotar a Alemania (2-1) para ganarse un lugar en ronda de eliminación directa por segunda vez en su historia, ya que la única había sido en 2006.

“Confío en el grupo que tengo, en los futbolistas y el trabajo que nos trajo hasta acá. Tendremos que mostrar nuestra rebeldía”, expresó el director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, en la previa del duelo contra México.

Retraso en el viaje

La selección ecuatoriana vivió un trajín inesperado para llegar a la Ciudad de México. Su viaje estaba programado para durar tres horas desde Columbus (Estados Unidos), que fue su base de entrenamiento en fase de grupos, pero terminó siendo de nueve.

“No estamos molestos, sólo disculpen si tenemos cara de cansancio”, aclaró Beccacece. “El equipo está bien, entusiasmado, con ganas de hacer historia y sabiendo que enfrenta a un rival que en fase de grupos ha sido el mejor”.

Después de recibir un fuerte apoyo de sus aficionados en Filadelfia, Kansas y Nueva York durante la fase de grupos, el timonel argentino está consciente de que en el Estadio Ciudad de México casi todas las butacas vestirán de verde. Eso no le incomoda.

“Sabemos que va a ser un clima de mucha tensión, exigencia y cuando hay tanta energía se percibe, pero los futbolistas son profesionales y están acostumbrados a esos escenarios, esa energía la saben procesar y se focalizan en lo que hay que resolver. Lo más importante es superar al adversario y hacer las cosas mejor que el rival. Ahí es donde debemos poner el foco y gastar toda nuestra energía”.

Específicamente sobre el invicto de la Selección Mexicana en el inmueble, que incluye victorias contra Sudáfrica (2-0) y Chequia (3-0) en este Mundial, mencionó:

“Es una realidad que tienen una fortaleza en este estadio mítico e histórico, pero a nosotros siempre nos toca así, difícil, así que vamos a tomarlo como un lindo desafío y una gran responsabilidad. Nos hemos preparado para poder estar a la altura de tal desafío. Así que vamos a confiar en estos futbolistas y en lo que venimos haciendo”.

Motivación nacional

Ecuador sólo perdió dos de 18 partidos en la eliminatoria sudamericana para este Mundial, aunque en fase de grupos inició con derrota ante Costa de Marfil (0-1) y empate contra la debutante Curazao (0-0), lo que raspó su proyección.

Sin embargo, el triunfo ante Alemania revivió los ánimos tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores. Con ese empuje, Ecuador buscará su primera victoria contra México en Mundiales, luego de caer 1-2 en fase de grupos en 2002 en el que, hasta ahora, ha sido su único enfrentamiento.

“Sabemos el escudo al que representamos, con las 18 millones de personas que tienen sus esperanzas sobre nosotros. Como grupo realmente nos conmueve ver que tenemos esa capacidad de darle una alegría a un pueblo que, públicamente, puedo decir que ha sufrido mucho. Ecuador es un pueblo de un corazón tan grande y como grupo eso es algo que nos motiva bastante. Lo vamos a tener muy en claro al saltar a la cancha”, expresó el portero Gonzalo Valle, presente junto a Sebastián Beccacece en conferencia.

Por otra parte, el entrenador descartó que México tenga la etiqueta de favorito en este partido, ya que ambos anhelan fervientemente avanzar a octavos de final.

“Dijeron que íbamos a golear a Curazao, que no le podíamos ganar a Alemania, que si no ganábamos el primer partido quedábamos eliminados. No sé por qué se insiste tanto con los papeles en el futbol cuando no existen. Sólo existe lo que se hace en la cancha. Todo lo que se habla antes rápidamente se olvida según acontece un resultado, así que no gasto energía en eso, sinceramente”, concluyó Beccacece.