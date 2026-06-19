Querétaro se fortalece con inversión, infraestructura y más oportunidades: Felipe Macías

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, destacó que la ciudad capital se consolida como un lugar de oportunidades, gracias al trabajo coordinado entre gobierno, ciudadanía e iniciativa privada, lo que impulsa el desarrollo económico y una mejor calidad de vida para las familias.

Durante una reunión con el nuevo Consejo Directivo del Club de Industriales 2026-2028, Felifer señaló que esta coordinación ha sido fundamental para fortalecer las condiciones que permiten atraer inversiones, generar empleos y mantener a Querétaro como un referente nacional en competitividad.

Señaló que resultados como el primer lugar de competitividad a nivel nacional, otorgado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reflejan el impacto de acciones enfocadas en seguridad, movilidad y desarrollo urbano, con proyectos como la Guardia Cívica, el sistema de transporte comunitario gratuito y las inversiones en infraestructura para fortalecer la competitividad de la ciudad.

Finalmente, destacó que entre las prioridades de su administración destaca seguir invirtiendo en infraestructura estratégica y que este año se destinarán 500 millones de pesos a infraestructura pluvial, principalmente en el dren Peñuelas, para proteger a las familias y reducir afectaciones durante la temporada de lluvias.