Argelia denuncia arbitraje ante FIFA tras derrota con Argentina y polémica acción de Messi

Argelia presentó una queja por el supuesto mal arbitraje durante su derrota 3-0 ante Argentina en el Mundial esta semana, informó el viernes a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto.

Argelia envió una carta a la comisión de árbitros de la FIFA, haciendo especial hincapié en el incidente del primer tiempo en el que el argentino Lionel Messi pisó la pantorrilla del capitán argelino, Aissa Mandi.

Los aficionados argelinos exigieron a gritos la expulsión de Messi, pero el astro de la "albiceleste" no fue sancionado y acabó marcando un triplete.

El partido, disputado en Kansas City, fue arbitrado por el polaco Szymon Marciniak, quien también dirigió la final del Mundial de 2022 en Qatar, en la que Argentina venció a Francia en la tanda de penales.