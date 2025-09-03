Wall Street termina mixto; S&P 500 y Nasdaq suben por salto en acciones de Alphabet

Dos de los tres principales índices de Wall Street subieron en la sesión de media semana. En un mercado que descuenta cada día con más seguridad un recorte en la tasa de la Fed, el S&P 500 y el Nasdaq subieron, apoyados por un fuerte avance en las acciones de Alphabet.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cedió un leve 0.05% a 45,271.23 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas avanzó 0.51% a 6,448.26 puntos, y el Nasdaq tecnológico subió 1.02% a 21,497.73 unidades.

La encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos para julio mostró un total de 7.181 millones de vacantes, menos que 7.380 millones previstas y que las 7.357 millones de junio. El dato muestra desaceleración en la demanda y apoyó la apuesta de un recorte en la tasa.

Los inversionistas ahora esperan mañana la publicación de las nóminas de la procesadora de nóminas ADP y el reporte semanal de solicitudes de apoyos por desempleo. Mientras tanto, el mercado ve un recorte de 25 puntos base a la tasa clave este mes como 95.6% probable.

Los índices S&P 500 y Nasdaq subieron gracias a las empresas tecnológicas, animadas por la expectativa monetaria y por avance de Alphabet (+9.14%), matriz de Google, luego de que un juez de Washington decidió ayer que Google no debe vender su navegador Chrome.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas, con energía (-2.30%) como el más afectado. Las ganancias las lideró servicios de comunicación (+3.33%) gracias a Alphabet. Dentro del Dow Jones destacaron las acciones del gigante Apple (+3.82%).