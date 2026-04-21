Avanza Tamaulipas en la transformación del campo

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, compareció ante las y los diputados del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en el marco de la glosa del Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, donde presentó los avances y resultados de la política pública implementada para fortalecer el sector rural, pesquero y acuícola, bajo una visión integral que prioriza la productividad, la sostenibilidad y la sanidad agroalimentaria.

Durante su intervención, ante la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Silvia Isabel Chávez Garay y las y los demás diputados que la integran, destacó que el campo tamaulipeco es un pilar fundamental del desarrollo económico y social, al generar empleo, dinamizar las economías regionales y contribuir a la seguridad alimentaria de miles de familias.

En el marco del Eje 3: Progreso Económico Inclusivo y Sostenible, señaló que las acciones del sector se organizaron en cinco líneas estratégicas: apoyo a la producción primaria, desarrollo de capacidades, sanidad e inocuidad agroalimentaria, desarrollo rural sostenible y sustentable, así como impulso a la comercialización.

Destacó que durante el 2025, se ejecutaron 32 proyectos con una inversión de 224 millones de pesos, beneficiando a 112 mil 127 personas productoras, lo que representa una cobertura del 97.62 por ciento del estado.

Varela Flores dijo que, como parte del fortalecimiento a la producción primaria, se distribuyeron 673.03 toneladas de semilla certificada de maíz, sorgo, frijol, avena, cártamo y cacahuate. Asimismo, se entregaron 674.37 toneladas de fertilizante a 2 mil 190 productores, con una inversión de 14 millones de pesos.

En apoyo a semilla de calidad, se destinaron 25 millones de pesos para beneficiar a 2 mil 702 productores y cubrir una superficie de 20 mil 860 hectáreas. Además, se distribuyeron 4 mil kilogramos de semilla de sorgo blanco en los municipios de Aldama, Altamira y González.

Así mismo en el subsector pecuario, se otorgaron paquetes reproductivos, nutricionales, sanitarios y tecnológicos a 806 beneficiarios, con una inversión de 1.06 millones de pesos. Para el mejoramiento genético, se destinaron 14.9 millones de pesos en beneficio de 584 productores.

En materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, se invirtieron 105 millones de pesos, además de una aportación federal de 81.8 millones de pesos para campañas zoosanitarias, sanidad vegetal y sanidad e inocuidad acuícola y pesquera.

Para el combate de enfermedades como tuberculosis, brucelosis, rabia paralítica bovina, garrapata, influenza aviar, así como la vigilancia en cerdos y el control de varroasis en abejas, se destinaron 48 millones de pesos de manera conjunta entre el Gobierno Federal y el Estado.

En acciones contra el gusano barrenador del ganado, se atendieron 4 mil 686 productores en 20 municipios; se inspeccionaron 2 mil 500 embarques y se revisaron 115 mil 001 animales. Además, se liberaron semanalmente 70 millones de moscas estériles en la entidad como parte de la estrategia de control.

El secretario estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos los subsecretarios Cuauhtémoc Amaya García, Eliseo Camacho Nieto, y Jesús Montagner Mendoza, así como funcionarios de distintas áreas de la dependencia.